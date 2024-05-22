Elektrikli otomobiller yayalar için tehlikeli mi?

Britanya'daki trafik kazaları üzerine yapılan araştırmaya göre, hibrit ve elektrikli otomobillerin, özellikle kasaba ve şehirlerde, benzinli veya dizel araçlara göre yayalara çarpma olasılığı daha yüksek.



Elde edilen veriler, elektrikli ve hibrit arabaların yayalara çarpma ihtimalinin, fosil yakıtla çalışan arabalara göre iki kat daha fazla olduğunu gösterdi.



Çevre dostu arabaların neden daha tehlikeli olduğu belirsiz, ancak araştırmacılar bunun bir dizi faktörden kaynaklandığını düşünüyor.

"BU RİSKLER AZALTILMALI"



Elektrikli otomobil sürücüleri genellikle daha genç ve daha az deneyimli. Ayrıca elektrikli araçlar, yanmalı motorlu araçlara göre çok daha sessiz. Bu da özellikle kasaba ve şehirlerde onların duyulmasını zorlaştırıyor.



Elektrikli araçlar genellikle daha hızlı ivmelenir ve ani hızlanma kapasiteleri daha yüksektir. Bu da bazı durumlarda yayaların hareketlerine göre daha hızlı reaksiyon göstermeyi zorlaştırabilir.



Araştırmanın ilk yazarı Profesör Phil Edwards, elektrikli arabaların yayalar için tehlike oluşturduğunu çünkü duyulma olasılıklarının benzinli veya dizel arabalara göre daha az olduğunu belirtti. Edwards, "Hükümet benzin ve dizel araçların satışını sonlandıracaksa bu riskleri azaltması gerekiyor" diye konuştu.



Profesör Edwards, "Elektrikli bir arabaya geçiyorsanız, bunun yeni bir tür araç olduğunu unutmayın" diye ekledi. Yeni arabaların eski model arabalardan çok daha sessiz olduğunu ve yayaların trafiği dinleyerek yollarda ilerlemeyi öğrendiklerini söyleyen Edwards, "Bu araçların sürücülerinin daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.



ABD'DE DÜZENLEMELER YAPILDI



Bazı çalışmalarda, elektrikli araçların sessizliğinin özellikle görme engelli yayalar için tehlike oluşturduğu belirtilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli ve hibrit araçların yayalara çarpma riskinin, içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha yüksek olabileceğini belirtmiştir.

Bu nedenle, elektrikli araçlara düşük hızlarda yapay motor sesi eklenmesi gibi düzenlemeler getirilmiştir.

