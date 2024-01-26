Elektrik bir zirveyi daha devraldı: Dünyanın en çok satılan otomobili ilk kez bir elektrikli

Tartışmalarla devam eden elektrikli otomobil devrimi tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki elektrikli modeller tüm dünyada satış rakamlarıyla, rekorları ve otomotiv devlerini zorluyor.

JATO Dynamics tarafından paylaşılan ve henüz kesin olmayan bilgilere göre ilk defa bir elektrikli model dünyanın en çok satılan aracı olacak.

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model Y aracı henüz sonuç kesinleşmemiş olsa da tüm dünyada en çok satılan model haline gelmiş durumda.

2023 yılında 1.23 milyon Model Y satışı gerçekleştiren Tesla'yı, Toyota RAV4 1,07 milyon satışla takip etti. 3. sırada ise Toyota Corolla 1,01 milyon adetlik satışla yer aldı.