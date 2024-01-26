Elektrik bir zirveyi daha devraldı: Dünyanın en çok satılan otomobili ilk kez bir elektrikli

2023 yılının en çok satılan otomobilleri belli oldu. Açıklanan verilere göre ilk defa bir elektrikli otomobil "Dünyanın en çok satılan modeli" ünvanını aldı. Daha önce Avrupa'da liderliği kesinleşen Tesla Model Y, dünyada da satış rakamlarının zirvesinde yer aldı.

Elektrik bir zirveyi daha devraldı: Dünyanın en çok satılan otomobili ilk kez bir elektrikli
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Murat Şahin murat.sahin@ntv.com.tr

Tartışmalarla devam eden devrimi tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki elektrikli modeller tüm dünyada satış rakamlarıyla, rekorları ve devlerini zorluyor. 

JATO Dynamics tarafından paylaşılan ve henüz kesin olmayan bilgilere göre ilk defa bir elektrikli model dünyanın en çok satılan aracı olacak. 

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi 'nın Model Y aracı henüz sonuç kesinleşmemiş olsa da tüm dünyada en çok satılan model haline gelmiş durumda. 

2023 yılında 1.23 milyon Model Y satışı gerçekleştiren 'yı, Toyota RAV4 1,07 milyon satışla takip etti. 3. sırada ise Toyota Corolla 1,01 milyon adetlik satışla yer aldı. 

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Model Y Çin ve Avrupa'daki satış rakamları bu liderlikte öncülük ediyor. Model Y 2023 yılında Çin'de 456 bin adetlik satış rakamına ulaştı. Avrupa'da ise yine içten yanmalı modelleri geride bırakarak 255 bin adetlik satışla zirvede yer aldı. 

Kuzey Amerika, Avrupa, Çin, Avustralya, Hindistan, Güney Kore, Rusya, Türkiye, Japonya gibi ülkeler 2023 pazar verilerini resmi olarak açıklarken Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi pek çok bölge henüz resmi verilerini paylaşmadı. JATO Dynamics'in ön tahminlerine göre 170 bin araçlık farkın kapanması ve sıralamanın değişmesi zor görünüyor.

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