Uluslararası basında hafta sonunda yer alan, iki üreticinin birbirlerindeki zayıf yönleri tamamlayacak küresel bir işbirliği planı üzerinde çalıştıkları haberinin ardından gözler Renault yönetim kurulunun bugünkü toplantısında.



Fransız basınına göre, Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, FCA ve Renault'nun birleşmesi için hazırlanan çalışmayı Cuma günü Fransız Maliye Bakanı Bruna Le Maire'e iletti. Renault'nun yüzde 15'i Fransız devletine ait.



Önerilen ortaklığın hisseleri, Fiat Chrysler ve Groupe Reanult arasında, kurulacak bir Alman ana şirkette eşit bir şekilde paylaştırılacak.



Birleşme işlemi tamamlanamadan önce, Fiat Crysler hissedarlarına toplam 2.5 milyar euroluk bir kar payı dağıtılarak, hisse senedi piyasalarındaki uyumsuzluklardan etkilenmemeleri sağlanacak.



FCA'DAN AÇIKLAMA



FCA açıklamasında şu bilgiler yer aldı:



"Fiat Chrysler, Renault Grubu'na birleşme teklifi sundu. Ortaklıkta FCA'nın yüzde 50, Renault'nun yüzde 50 payı; dengeli bir yönetim yapısı olacak, yönetim kurulunun çoğunluğu bağımsız olacak. Renault ile birleşme sonrası 8.7 milyon araç üretim ile dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi oluşacak. Renault ile birleşme sonucunda hiçbir fabrikanın kapanması öngörülmüyor. Ortaklık, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının hali hazırda yarattıklarına ek olarak 5 milyar euronun üzerinde sinerji yaratacak. Birleşme gerçekleşirse FCA hissedarları 2.5 milyar euro temettü alacak. Oluşacak şirketin hisseleri Milan, Paris ve New York'ta işlem görecek"

Türkiye'de de fabrikaları olan iki otomobil üreticisinin bugün geniş çaplı bir işbirliğine gideceklerini açıklamaları bekleniyor.



Renault, Fiat Crysler'den birleşme önerisi aldıklarını yazılı bir basın açıklamasıyla doğruladı.

Renault’tan yapılan açıklamaya göre, firmanın yönetim kurulu teklifi değerlendirmek için günün ilerleyen saatlerinden bir araya gelecekler.



MALİYET ARTIŞLARI ORTAKLIKLARI HIZLANDIRDI

Otomobil imalatçıları üzerindeki konsolidasyon baskısı, egzos gazı emisyonu düzenlemelerinin sıkılaşması ve elektrikli ile otonom araçları araştırma ve geliştirmenin yüksek maliyeti nedeniyle giderek artıyor.

