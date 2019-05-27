Otomotiv devleri İtalyan Fiat Chrysler ve Fransız Renault, küresel bir işbirliği planlıyor.



Fransız basınına göre, Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, FCA ve Renault'nun birleşmesi için hazırlanan çalışmayı cuma günü Fransız Maliye Bakanı Bruna Le Maire'e iletti. Renault'nun yüzde 15'i Fransız devletine ait.



Önerilen ortaklığın hisseleri, Fiat Chrysler ve Groupe Reanult arasında, kurulacak bir Alman ana şirkette eşit bir şekilde paylaştırılacak.



Birleşme işlemi tamamlanmadan önce, Fiat Chrysler hissedarlarına toplam 2.5 milyar euroluk bir kar payı dağıtılarak, hisse senedi piyasalarındaki uyumsuzluklardan etkilenmemeleri sağlanacak.



FCA'DAN AÇIKLAMA



FCA açıklamasında şu bilgiler yer aldı:



"Fiat Chrysler, Renault Grubu'na birleşme teklifi sundu. Ortaklıkta FCA'nın yüzde 50, Renault'nun yüzde 50 payı; dengeli bir yönetim yapısı olacak, yönetim kurulunun çoğunluğu bağımsız olacak. Renault ile birleşme sonrası 8.7 milyon araç üretim ile dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi oluşacak. Renault ile birleşme sonucunda hiçbir fabrikanın kapanması öngörülmüyor. Ortaklık, Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının hali hazırda yarattıklarına ek olarak 5 milyar euronun üzerinde sinerji yaratacak. Birleşme gerçekleşirse FCA hissedarları 2.5 milyar euro temettü alacak. Oluşacak şirketin hisseleri Milan, Paris ve New York'ta işlem görecek."

Renault, Fiat Chrysler'den birleşme önerisi aldıklarını yazılı bir basın açıklamasıyla doğruladı.



RENAULT: TEKLİFİ DİKKATLİCE İNCELEYECEĞİZ

Renault'nun yönetim kurulundan, Fiat Chrysler Automobiles'in birleşme teklifine ilişkin açıklamada bulunuldu.



Açıklamada, yönetim kurulunun bugün FCA’nın iki şirketin yüzde 50-50 payla birleşmesi teklifini görüşmek için toplandığı hatırlatılarak, İtalyan şirketin dostane teklifinin dikkatlice incelendikten sonra, kurulun söz konusu teklifi değerlendirmeye almaya karar verdiği belirtildi.

MALİYET ARTIŞLARI ORTAKLIKLARI HIZLANDIRDI



Otomobil imalatçıları üzerindeki konsolidasyon baskısı, egzos gazı emisyonu düzenlemelerinin sıkılaşması ve elektrikli ile otonom araçları araştırma ve geliştirmenin yüksek maliyeti nedeniyle giderek artıyor.

