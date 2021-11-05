Ford, 1978 model pikapı elektrikliye çevirdi: Kendi aracınızı yapabileceksiniz

ABD'de en çok satan otomobil markalarından Ford, elektrikliye dönüş sinyallerini F-150 ile vermişti.



Şirket ayrıca 1978 model F-100'ü yeniden tasarlayarak elektrikliye çevireceğini duyurdu. Yani isteyenler retro görünüme sahip bu aracın elektrikli versiyonunu satın alacak.

Ancak Ford klasik araç sevip elektrikliye ilgi duyanlar için önemli bir adım attı.

Bu modele uyumlu bir elektrikli motor üretildi ve isteyenler bu dönüştürme kitini satın alarak kendi elektrikli pikap aracını yapabilecek.

F-100'ün orjinalinde V8 motor bulunuyordu. Yeni üretilen elektrikli motor ise şirketin Mustang Mach-E GT Performance Edition SUV'da kullandığı versiyonla aynı.



Motorda 281 beygir güç bulunduğu aktarılıldı, dönüşüm için iki adet kullanılması gerekiyor ve aracın toplam gücü 480 beygire yükseliyor. Eluminators adı verilen motorların tanesi 3 bin 900 dolar.

Heyecan yaratan bu haberin ardından sipariş süreci de başladı. Yakın zamanda batarya dahil pekçok altyapı elemanının da satışa sunulacağı aktarıldı.