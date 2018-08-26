Bu yıl başından beri her ay düşüş yaşayan hafif ticari araç satışları, ocak-temmuz döneminde toplam yüzde 23,4 gerilerken, pazarda satılmakta olan 17 hafif ticari araç markasının 14'ünün satışları geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de bu yılın ocak-temmuz aylarında 88 bin 188 hafif ticari araç satışı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 115 bin 147 hafif ticari araç satışıyla kıyaslandığında, pazar yüzde 23,4 küçüldü.



Bu yıl başından beri her ay küçülme yaşayan hafif ticari araç pazarı, ocakta yüzde 12, şubatta yüzde 10, martta yüzde 9, nisanda yüzde 11, mayısta yüzde 21, haziranda yüzde 44 ve temmuzda yüzde 46 daraldı.



Ocak-temmuz dönemi itibarıyla hafif ticari araç pazarındaki 17 markanın 14'ünün satışlarında düşüş yaşadı. Bu pazarda satışlarını artıran üç marka ise Mercedes-Benz, Mitsubishi ve Isuzu oldu.



FORD PAZAR LİDERİ



Ford, ocak-temmuz döneminde 27 bin 859 hafif ticari araç satışıyla pazar lideri oldu. Ancak, markanın sattığı hafif ticari araç sayısı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,5 azaldı.



Bu yılın ocak-temmuz döneminde, bu pazarda 19 bin 142 adetle ikinci olan Fiat'ın satışları yüzde 29,5 gerilerken, üçüncü sırada yer alan Volkswagen yüzde 20,9 azalışla 11 bin 431 hafif ticari araç sattı.



Renault'un hafif ticari araç satışları da yüzde 23,7 düşüşle 5 bin 853 olarak gerçekleşti.

