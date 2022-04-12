Honda'dan AR-GE'ye 65 milyar dolar

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, şirket Japonya'da elektrifikasyon sürecine yönelik gelişmeleri aktardığı bir basın toplantısı düzenledi.



Honda, gelecek 10 yıl içerisinde hem Ar-Ge harcamaları hem de farklı yatırımlar dahil olmak üzere elektrifikasyon sürecini hızlandırmak için elektrifikasyon ve yazılım teknolojileri alanına yaklaşık 40 milyar dolar tahsis edeceğini duyurdu.



Honda'nın bu yıl için bütçelenen genel AR-GE harcamaları ise yaklaşık 65 milyar dolar olacak.

KATI PİL ÜRETİM HATTI



Yaklaşık 343 milyon dolar yatırım ile tamamen katı pillerin üretimi için bir hat kuracak ve 2024 baharında üretimine başlama hedefiyle araştırmayı daha da hızlandıracak olan Honda, bu gelişmeler sonucunda, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Honda, sıfır çevresel ayak izi hedefi için insanların hareket etme memnuniyetini ve özgürlüğünü artırmak amacıyla elektrifikasyon girişimine yönelik çalışmalar geliştirdiğini duyurdu. Ayrıca, Honda'nın geçen yıllarda üzerinde durduğu mevcut işletmeleri sağlamlaştırma ve yeni büyümeye hazırlanma yönündeki girişimleri sonucunda ürünler, işletmeler ve yeni teknolojiler alanında olumlu sonuçlar alındığı belirtildi.



Şirket, istikrarlı bir gelişme kaydederek bugün itibarıyla global modeller için donanım ve opsiyon seviyesindeki toplam varyasyon sayısını 2018'deki sayının yarısından daha azına düşürüldüğünü paylaştı.



HEDEF SIFIR KARBON



Honda, küresel otomobil üretimiyle ilgili maliyetlerinde de 2018'de kaydedilen maliyetlere kıyasla yüzde 10'luk bir azalma hedefiyle çalışıyor. Honda, mevcut işletmeleri sağlamlaştırarak kaynak üretme çabalarını hızlandırmaya ve bu kaynakları elektrifikasyona ve yeni büyüme hazırlığına yatırmaya devam edecek.



Motosikletler, otomobiller, güç ürünleri, dıştan takma motorlar ve uçaklar dahil olmak üzere yılda yaklaşık 30 milyon adet mobilite ürünün satışı ile güç ünitesi üreticisi olan Honda, 2050 yılına kadar dahil olduğu tüm ürünler ve kurumsal faaliyetler için karbon nötrlüğü gerçekleştirmeyi ve karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.



Bu amaçla Honda, yalnızca motorların akülerle değiştirilmesi değil, çok yönlü ve çok boyutlu bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanıyor.



Otomobillerin elektrifikasyonunun yanı sıra değiştirilebilir pil ve hidrojen kullanımı da dahil olmak üzere Honda, müşterilerinin çeşitli ülke ve bölgelerdeki ürünleri nasıl kullandığına göre tüm mobilite ürünleri için çeşitli çözümler sunacak. Ayrıca, tüm bu unsurları birbirine bağlayan bağlantılı platform ile Honda, bir bütün olarak toplumun rahatlığını ve verimliliğini artıracak.

3 ALAN BİRLEŞTİRİLDİ



Honda, geçmişte organizasyonunu motosiklet, otomobil ve güç ürünlerine göre bölmüştü ancak bu mali yıl itibarıyla gelecekteki rekabet gücünün çekirdeğini oluşturacak teknoloji alanları, ilgili ürün bazlı organizasyonlarından taşınarak yeni oluşturulan İş Geliştirme Operasyonları altında birleştirildi. Honda'nın yeni organizasyon alanları ise elektrikli ürünler ve hizmetler, pil, enerji, Mobil Güç Paketi, hidrojen ve tüm temel alanları birbirine bağlayan yazılım/bağlı teknolojiler şeklinde değiştirildi. Bu değişiklikle Honda, hareket etme hızını artırarak ürünleri arasındaki etki alanları arası sinerji etkisini çoğaltacak.



Honda, elektrikli araç çağındaki en önemli zorluğun pillerin küresel tedariki olduğunu belirterek, akü tedarik stratejisi için iki temel yaklaşımını duyurdu. Honda, dış ortaklığı güçlendirerek her bölgede sıvı lityum iyon pillerin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlayacak. Kuzey Amerika'da Honda, Ultium pillerini GM'den tedarik edecek. GM'den ayrı olarak Honda, pil üretimi için bir ortak girişim şirketi kurma olasılığını araştırıyor.



Çin, Honda'nın CATL ile iş birliğini güçlendirirken Japonya da Envision AESC'den mini elektrikli araçlar için pil tedarik edecek. İkinci olarak ise; Honda, yeni nesil pillerin bağımsız araştırma ve geliştirmesini daha da hızlandıracak.

2024'TE ÇALIŞIR HALE GELECEK



Honda, şu anda geliştirilmekte olan tamamen katı hal pilleri 2024 baharında çalışır hale getirmek amacıyla yaklaşık 343 milyon dolar yatırım yaparak bir üretim hattı oluşturacak. Honda, yeni nesil pillerini yeni modellere uyarlamayı hedefliyor. 2020'lerin ikinci yarısından itibaren pazara sunulacak.



Honda'nın orta ve uzun vadede yüzde 7'den fazla satış getirisine (ROS) ulaşma hedefi bulunuyor. Honda ayrıca, net nakit dengesini de 15 milyar dolar (31 Aralık 2021'de sona eren üçüncü çeyreğin sonunda) ile sağlıklı bir seviyeyi de koruyor.



Dış finansman yöntemlerini de gerektiği gibi kullanma politikasına dayanan Honda, bu yılın mart ayında toplam 2,75 milyar dolar tutarında yeşil tahvil ihraç etti. Yeşil tahvillerden elde edilen geliri EV'ler ve FCV'ler gibi sıfır emisyonlu araçların geliştirilmesi ve üretimine tahsis eden Honda, sıfır çevresel etkiyi hedefleyen bir toplumun gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerini daha da hızlandıracak.



Honda, karbon nötr ve elektrifikasyona yönelik çalışmalarının yanı sıra müşterilerine keyifli bir sürüş yaşatacak modeller de sunacak. Sürüş keyfi, elektrifikasyon çağında bile Honda modellerine aktarılarak Honda'nın evrensel spor zihniyeti ve ayırt edici özellikleri öne çıkacak. Honda, bir uzmanlık ve bir de amiral gemisi olmak üzere iki spor modelini tanıtacak.

