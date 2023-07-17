Hyundai Santa Fe'nin yeni modelinin ilk görselleri paylaşıldı

Yandan bakıldığında uzatılmış dingil mesafesi de cesur bir tavan hattı oluşturuyor. Çamurlukların etrafındaki güçlü hacim ise keskin bir şekilde hazırlanmış 21 inç jantları barındırıyor ve bunların tümü yeni SUV'a sağlam ve maceracı bir görünüm kazandırıyor.

Yeni Santa Fe'nin iç mekanı, son derece ferah ve yatay bir düzende hazırlandı. Bu genişliğe uygun düz bagaj kapağı, açıldığında arkada balkon benzeri bir his uyandıran geniş bir iç hacim yaratıyor. Tamamen katlanabilir ikinci ve üçüncü sıradaki koltuklar, sınıfında lider iç alan sağlıyor.

