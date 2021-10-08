İkinci el araç satıcılarından "yönetmelik uygulansın" talebi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla ağustosta yürürlüğe girdiğini hatırlattı.



Yönetmelik gereği, iş yeri açma ve çalışma ruhsatında ikinci el motorlu kara taşıtı faaliyeti bulunan ve meslek odasına kayıtlı işletmelerin yetki belgesi alabildiğine işaret eden Erkoç, yetki belgesi olmayanların da yılda üçten fazla araç alıp satamadığını söyledi.



Erkoç, Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısı olduğunu belirekoterek şöyle devam etti:



"Geçen yıl ülkede 9 milyona yakın araç el değiştirdi, bunun yalnızca 1 milyon 600 binini motorlu araç satıcıları ve otomobil bayileri gerçekleştirdi. Çoğunluğunu, devlete hiçbir vergi ödemeyen, 'ayaküstü' tabir ettiğimiz kişiler alıp satmış. Burada devletin de ciddi bir vergi kaybı oluyor. Konunun takibinin yapılmasıyla ilgili başvurular alıyoruz. Yönetmelikle düzene girmesi beklenen sektörümüzde sıkıntılar, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve devletimizin vergi kaybı devam ediyor.

Yetkili olarak ikinci el araç satışı yapanlar, yetki belgesi olmadan araç satışının kısıtlanmasını sağlayan yönetmeliğin uygulanmasını bekliyor. Bu sayede kayıt dışılığın önüne geçilecek ve sektörden gelen şikayetler sona erecektir."



FİYAT DENGESİNİ BOZUYOR



Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin sistemlerinin birbirine entegre olduğunu, bu sayede yetki belgesi ile araç alıp satanların ve ayaküstü ticaret yapanların kontrol edilebildiğini dile getiren Erkoç, internet sitelerinde ve oto pazarlarında kendilerini motorlu araç satıcısı olarak tanıtıp araç satışı yapan kişilerin vatandaşları dolandırabildiğini söyledi.



Erkoç, otomobil üretiminde global çapta yaşanan çip krizinin sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının artmasında büyük bir rol oynadığını, bunun yanı sıra kayıt dışılığın da fiyatların yükselmesine sebep olduğunu vurgulayarak "Meslekle alakası olmayan kişilerin alıp sattığı araçlar fiyat dengesinin bozulmasına da neden oluyor" dedi.