İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı: Yüzde 9'luk artış

2. EL ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTTI



Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, pazarda Haziran 2023'te en yüksek payı 104 bin 111 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.



Dizel otomobilleri, 66 bin 504 satışla benzinli ve 4 bin 785 adetle hibrit otomobiller takip etti.



Otogazlı otomobillerin satış adedi 4 bin 271, ikinci el elektrikli otomobil satışları da 1.077 oldu. Haziran 2022'de 329 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.



Ayrıca, geçen ay satılan binek araçların yüzde 37’si C Segmenti araçlardan oluştu. Geçen senenin aynı dönem ile karşılaştırıldığında, haziran ayında A segment araç satışlarının toplam binek araç içindeki payının yüzde 33, SUV segment araçlarının payının yüzde 25, spor segment araçlarının payının yüzde 123 arttığı gözlendi.