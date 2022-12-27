İkinci el otomobil pazarında hareketlilik: "Belirsizlik sona erdi"

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılında otomotiv pazarı sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve tüm dünyadaki enflasyonist ortam nedeniyle iniş ve çıkışların yaşandığı bir dönem geçirdi. İkinci el otomobil pazarı da bu ortamın etkilediği bir başka sektör oldu.



TOPLAM PAZAR 6.3 MİLYON ADET SEVİYESİNE ÇIKAR



Yıla, ocak ve şubat aylarındaki durgunlukla başladıklarını söyleyen DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, "Özellikle ikinci çeyrekte yaşanan hareketlilikle birlikte haziran ayı sonunda, bir önceki yıla oranla yüzde 35’lik büyüme ile toplam 3.1 milyon adetlik bir satış adedine ulaştık” dedi.



Temmuz ayı itibarıyla kamuoyunda gündem olan ÖTV oranlarının düşeceği, ÖTV matrah güncellemesi gibi söylemlerin tüketici kanadında bir beklenti yarattığını ifade eden Gündoğan, "Her ne kadar araç fiyatları talep kısılmasına bağlı olarak yüzde 10-15 seviyesinde geriye gelmiş olsa da tüketici beklentilerini karşılamadı. Bu da temmuz - kasım döneminin 2.4 milyon adetle kapanarak hem ikinci el pazarı için, hem de beklenti ile taleplerini erteleyen tüketiciler için kayba neden oldu” diye konuştu.



DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan

“PAZARDAKİ BELİRSİZLİK SONA ERDİ”



Kasım ayı son haftasında açıklanan ÖTV matrah güncellemesinin belirli modellerle sınırlı kalması nedeniyle fiyatlar üzerinde beklenen etkiyi yaratmadığına dikkat çeken Erol Gündoğan, yine de pazardaki belirsizliğin sona ermesiyle hareketliliğin başladığını söyledi. Taleplerini öteleyen veya ÖTV indirimi bekleyen tüketicilerin sıfır araçlardaki tedarik sorunu nedeniyle ikinci el otomobil satın almaya yöneldiğini aktaran Gündoğan, "Kasım ayındaki 580 binlik satışla birlikte yılın ilk 11 ayında 5.6 milyon adetlik satış gerçekleşti. Hareketliğin aralık ayında da devam ettiğini bununla birlikte toplam pazarın bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 5,5 artışla 6.3 - 6.4 milyon adet seviyesinde kapanacağını öngörüyoruz" dedi.



2023 BEKLENTİLERİ NELER?



Erol Gündoğan, kredi kullanım maliyetlerinin yüksekliği, krediye ulaşabilirliğin ise düşük olması, dünyanın içinde bulunduğu enflasyonist ortam sonucu otomobil fiyatlarının her geçen gün yükselmesi gibi etkenlerin satışları olumsuz etkilediğini belirtti.

Gündoğan 2023 yılı için, "Ukrayna-Rusya savaşı, yarı iletken madde ve çip krizi, sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntıların 2023 yılında azalarak da olsa devam edeceğini gösteriyor. Hem sıfır araç pazarında yaşanan tedarik kısıtları, hem de temmuz ayından bu yana ötelenen talepler ile birlikte 2023 yılında ikinci el pazarında hareketlilik devam edecektir. Özellikle tüketicilerin uygun maliyetli krediye ulaşımı konusunda yaşadığı engeller ortadan kaldırılırsa pazarın ilk 6 ay sonunda 3,5 - 4 milyon adet seviyesinde olacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.