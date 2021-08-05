Jeep, ilk elektrikli modeli için tarih verdi

Stellantis, yılın ilk yarısını değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Bazı markalarının elektrikliye geçişi hakkında da bilgi verilen toplantı da dikkat çeken markalarından biri de Jeep oldu.

Rakipleri gibi elektrikliye geçişi hibrit modelleriyle hızlandıran Jeep, elektrikli modeli için bir tarih belirledi.

Jeep logolu ilk yüzde yüz elektrikli model 2023 yılının ilk yarısında yollarda olacak.

2025 YILINDA SATIŞLARIN YÜZDE 70 ELEKTRİKLİ OLACAK

Marka tarafından paylaşılan bilgilerde, 2025 yılında satışların yüzde 70'inin elektrikli olacağı tahmini var.

İlk elektrikli modelinin Renegade ve Compass gibi hibrit modellerinden biri mi yoksa Mart ayında tanıtımı yapılan elektrikli konsept modeli Magneto mu olacağı ise belirsizliğini koruyor.