Kasko yaptırılmayan araç sayısı artıyor

Zorunlu trafik sigortası karıştığınız bir kazada karşı tarafın hasarını karşılarken sizin gördüğünüz hasarı hiçbir şekilde karşılamıyor. Sizi ve aracınızı korumak için devreye giren kasko sigortası, kapsamına göre değişmekle beraber genel olarak trafik kazası, çalınma, yangın ve doğal afet durumlarında aracınızda meydana gelen zararları karşılıyor. İsteğe bağlı olarak bu kapsam genişletilebiliyor.



Türkiye Sigortalar Birliği verilerine göre 2019 Eylül ayı itibariyle trafikteki kaskolu otomobil sayısı 2.968.091. 2018 yılının Eylül ayında ise bu sayı 3.046.764 idi. Yani geçen yılın aynı ayına göre 78 bin araç kasko yaptırmaktan vazgeçti.

Kaskolu motosiklet sayılarına bakıldığında ise 2018 yılının Eylül ayında 18.102 olan sayı 2019’un Eylül ayında 16.591’e düşmüş. Tüm motorlu araçlara bakıldığında ise 2018’de kaskolu araç sayısı 4.404.264 iken 2019’da bu sayı yaklaşık 200 bin düşerek 4.207.636 oldu.