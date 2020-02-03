ODD Başkanı Ali Bilaloğlu: Otomotiv sektörü iyileşme sürecine girdi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019’da 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, 2020 sonunda toplam pazarın 550 ila 600 bin arasında olacağını öngördüklerini belirtti.



Pazarın iyileşme sürecinde olduğunu belirten Bilaloğlu, “2018’in başında Türkiye’deki otomotiv satışlarının çok düşük seviyelerde olduğunda ÖTV’nin yüzde 1’e inmesinin önemli olacağını söylemiştik. O zamanki amaç otomotiv sektörüne jump start (kalbin durmasını önlemek için elektrik verilmesi) yapmaktı. Ancak şu anda bu durum söz konusu değil. Sektörümüz toparlama sürecine girdi” dedi.

PAZAR NE ZAMAN YENİDEN 1 MİLYON BANDINA ULAŞACAK?



Pazarın yeniden 1 milyon bandına ulaşmak için 3 yıla ihtiyacı olduğunun altını çizen Bilaloğlu, “Türkiye ekonomisinin 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 6’ınca ekonomisi olacağına yönelik yapılan araştırmalar ve buna bağlı açıklamalar var. Ancak ülkemiz jeopolitik olarak hassas bir bölgedeyiz. Baktığınızda, komşularımızda olan krizler, bizimle ilgisi olmamasına rağmen etkilenmemize yol açıyor. Bölgemiz stabil olmadığından, ister istemez ekonomi de etkileniyor. Bu nedenle, tekrar 1 milyon bandına ulaşmak, önümüzdeki 3 yıl içinde mümkün olabilecektir.” ifadelerini kullandı.

KONJONKTÜREL DEĞİL YAPISAL DEĞİŞİM

Doğuş Otomotiv CEO'su ve ODD Başkanı Ali Bilaloğlu

ÖTV’nin omurgasının Türkiye’nin Gümrük Birliğine girdiğinden bu yana değişmediğini belirten Bilaloğlu, “Aradan neredeyse 30 yıl geçti. O gün, ne elektrikli otomobiller, ne hybrid araçlar ne bugünkü çevre duyarlılığı söz konusu değildi. Dolayısıyla ÖTV’nin bu değişime uyması ve çağdaş olması gerekiyor. Matrah sistemi bu amaçlara çok hizmet etmiyor” dedi.



Türkiye’nin 15 milyonluk araç parkının yüzde 50’sinin 10 yaşından büyük araçlardan oluştuğuna dikkat çeken Bilaloğlu, “Bunların çevreye zararı, aktif/pasif güvenliğe zararı, hatta cari açığa zararı düşünüldüğünde, bu konu da yapısal anlamda iyileşmesi gereken bir sistem. Hurda teşvikinin bir zaman gelecek, hayatımıza tekrar gireceğine inanıyorum. Çünkü, ekonomiye, cari açığa, çevreye ve güvenliğe zararlı bir durum” ifadelerini kullandı.

2019'DA TOPLAM 479 BİN ARAÇ SATILDI

Yılın son çeyreğinde atağa kalkan otomotiv sektörü 2019'u 479 bin 60 adet satış ile noktaladı.

ODD OLARAK DEVLETE ELEKTRİKLİ ARAÇ TEŞVİKLERİNİ ÖNERDİK



Elektrikli otomobiller için şarj alt yapısının otomobillerin Türkiye pazarına girmesiyle gelişmeye başlayacağını ve bu araçların satışının artması için devlet teşviğinin önemli olduğunu belirten Bilaloğlu, “Teşvikten kastımız, sadece maddi değil, araçların yaygınlaştırılmasını sağlayacak olan cazip koşulların oluşturulması. Biz ODD olarak, bu yönde bazı önerilerimizi de paylaştık; şehir içi ve şehir dışı yollarda elektrikli araçlara özel şeritlerin oluşturulması, sıkışık saatlerde özel şerit açılması, bu araçlara özel park önceliklerinin sağlanması gibi, devlete herhangi ekstra bir yük teşkil etmeyecek, ancak bu araçları tercih edilir kılacak teşviklerden bahsediyoruz” dedi.

Bugün itibarıyla, dünyadaki toplam satışın yüzde 10’unun elektrikli otomobiller olması durumunda, dünyadaki mevcut araçlar içindeki oranının yüzde 10’a gelmesinin ancak 10 yıl içinde olabileceğinin altını çizen Bilaloğlu, şu an için elektrikli otomobil satışının yüzde 1 seviyesine bile ulaşmadığına dikkat çekti.



Toplam anlamda bir iyileşme sağlayabilmek için alternatif yakıt teknolojileri konusunda da çalışmalar bulunduğunu belirten Bilaloğlu, “225.000 km yapan araçların karbon emisyon salınımı incelendiğinde karbondioksit salınımı benzinli araçlarda 45 ton seviyesinde iken gaz ile çalışan araçlardaki salınım sadece 35 ton seviyesinde. Bu seviye bugün kullanımda olan elektrikli araçlar ile nerede ise aynı. Elektrikli araç için gerekli olan pillerin üretimi ve kullanılan elektriğin üretimi için büyük oranda kömür kullanılıyor olması çevre açısından halen istenilen sonuçların elde edilmesini güçleştiriyor” ifadelerini kullandı.