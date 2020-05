Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı, yeni işbirliği modelini açıkladı

İttifak’ın Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, yeni iş modeli hakkında şunları söyledi: "Otomotiv dünyasında eşsiz bir stratejik ve operasyonel ortaklık olan İttifak, sürekli değişen küresel otomotiv dünyasında bize güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor. Yeni iş modeli, İttifak’ın her bir ortak şirketin varlıklarından ve iş kapasitesinden en iyi şekilde faydalanmasını ve aynı zamanda faaliyetlerini bu şirketlerin kendi kültür ve geçmişlerinden gelen değerleri üzerine inşa etmesini sağlayacak. İttifak’ın üç ortağı, her müşterinin yararına tüm coğrafyalarda, tüm araç segmentlerini ve teknolojilerini kapsarken, İttifak üyesi şirketlerin rekabetçiliğini, sürdürülebilir kârlılığını ve sosyal ve çevresel sorumluluğunu artırmak için çalışacaktır."



Üç şirketin liderleri, iş birliği yapacakları araçlar için aşağıda yer alan lider-takipçi programı ilkelerini kabul etti:



-Platformdan üst gövdeye kadar İttifak’ın standardizasyon stratejisini daha ileri taşımak;



-Her bir ürün segmenti için, lider şirketin tasarladığı ve takipçilerin ekiplerinin desteklediği bir ana araca (lider araç) ve kardeş araçlara odaklanmak;



-Her bir markanın lider ve takipçi araçlarının, uygun olduğu durumlarda üretimin gruplandırılması dahil olmak üzere en rekabetçi donanım kullanılarak üretilmesini sağlamak;



-Hafif ticari araçlarda lider - takipçi ilkesinin halihazırda uygulandığı üretim paylaşımını temel almaya devam etmek.



-Lider - takipçi stratejisinin , bu ilke kapsamındaki araçların model yatırım maliyetini %40'a kadar düşürmesi öngörülüyor. Bu faydaların, bugün halihazırda uygulamada olan mevcut sinerjilere ek olarak sağlanması bekleniyor.



Her şirket kendi ana bölgelerine yoğunlaşacak ve her İttifak üyesinin bu bölgelerde en rekabetçi şirketler arasında yer alması ve rekabetçiliğini artırması amacıyla referans kuruluş işlevi görecek.



Bu ilke kapsamında Çin, Kuzey Amerika ve Japonya’da Nissan; Avrupa, Rusya, Güney Amerika ve Kuzey Afrika’da Renault; ASEAN ve Okyanusya bölgesinde ise Mitsubishi Motors lider konumda olacak.



Şirketlerin ürün portföyü güncellemeleri de lider- takipçi ilkesine göre yapılacak. Örneğin:



-2025 sonrasında C-SUV segmentinin yenilenmesi Nissan liderliğinde yapılırken Avrupa'da B-SUV segmentinin yenilenmesine Renault liderlik edecek.



-Latin Amerika'da B segment ürün platformları rasyonel hale getirilerek, Renault ve Nissan ürünleri dört çeşitten yalnızca bir ürüne düşürülecektir. Bu platformun üretimi iki tesiste hem Renault hem de Nissan için gerçekleştirilecek.



-İttifak üyeleri Güneydoğu Asya ve Japonya'da, ultra mini (kei car) araçlarda olduğu gibi Nissan ile Mitsubishi Motors arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.



-Duyurulan iş birliği şemalarına göre, İttifak modellerinin yaklaşık %50’si, 2025 yılına kadar lider takipçi stratejisi altında geliştirilecek ve üretilecek.



Markaların lider olacağı alanlar ise:



Otonom sürüş: Nissan



İnternet bağlantılı araç teknolojileri: Android tabanlı platformlar için Renault, Çin'de Nissan



Elektrik-elektronik mimarisinin temel sistemi olan e-gövde: Renault



e-PowerTrain (ePT): CMF-A/B ePT - Renault; CMF-EV ePT – Nissan

PHEV’nin C/D segmenti için: Mitsubishi