Stellantis de, 'Fabrika çıkışlı 2. el' dönemini başlattı

Renault'nun önce Avrupa'da ardından ülkemizde de sunduğu "Fabrika çıkışlı 2. el" modelini şimdi Stellantis hayata geçiriyor.

Stellantis, 40 milyon euro yatırımla tamamlanan ilk Döngüsel Ekonomi Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori Kompleksi'nde yer alan SUSTAINera merkezi (DE Merkezi), 4R stratejisi kapsamında, Yeniden Üretim (Reman), Onarım (Repair), Yeniden Kullanım (Reuse) ve Geri Dönüşüm (Recycle) hizmeti sunacak.



ARAÇLARIN ÖMRÜ UZATILACAK



İleri teknolojiye sahip olan Döngüsel Ekonomi Merkezi’nin temel hedefleri, parçaların ve araçların ömrünü uzatarak mümkün olduğu kadar uzun süre dayanmalarını sağlamak. Bu artık mümkün olmadığında ise yeniden imalat faaliyetinden ve ömrünü tamamlamış araç sökme faaliyetinden geri dönüşüm için malzemeler toplanıyor. Bu malzemeler, yeni araç ve yeni parçalar oluşturmak üzere üretim döngüsüne geri gönderiliyor.

4R SÜREÇLERİ NASIL İŞLİYOR?

Yeniden Üretim (Reman): Motorlar, şanzımanlar ve elektrikli araç bataryaları gibi kullanılmış, aşınmış veya arızalı bileşenler, kaliteden ödün vermeden sökülüyor, temizleniyor ve orijinal OEM normlarına göre yeniden üretiliyor. Amaç, Stellantis yedek parça çatısı altında SUSTAINera etiketi ile sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir alternatif sunmak. Tesisin 2025 yılına kadar 50 binden fazla yeniden üretilmiş parçayı yönetmesi ve bu sayının 2030 yılına kadar 150 bine çıkması bekleniyor.



İLK HEDEF 2,5 MİLYON PARÇA DÖNÜŞÜMÜ



Ayırma Merkezi (Yeniden Üretim, Geri Dönüşüm): Tesis, yaklaşık 2,5 milyon aşınmış parçayı 2025 yılına kadar yeniden üreterek geri dönüşümünü sağlayacak. Bu sayı 2030 yılında 8 milyona çıkacak.



Araç Yenileme (Onarım, Yeniden Üretim ve Yeniden Kullanım): Araçlar, yeni, yeniden üretilen veya kullanılmış parçalar kullanılarak estetik ve mekanik olarak onarılacak. Sonrasında ise satış ve servis ağı üzerinden yeniden satılacak.



Araç Sökümü (Geri Dönüşüm, Yeniden Üretim ve Yeniden Kullanım): Araçlar, yaşam döngülerinin sonunda, yeniden üretilecek, yeniden kullanılacak veya geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılacak parçalar için değerli bir kaynak haline gelecek. Özellikle DE Hub tarafından yönetilen kullanılmış OEM parçalar, SUSTAINera’nın “Yeniden Kullanım” hedefine kaynak sağmalak için şirketin iş ortağı B-Parts tarafından sağlanan stokla entegre olacak.

Stellantis Döngüsel Ekonomi'den 2030 yılına kadar 2 milyar euronun üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor.