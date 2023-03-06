Tesla iki modelde indirim yaptı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yüzde 4 ila yüzde 9 arasında düşürdü. İndirim sonrası Model S 89 bin 990 dolardan, Model X ise 99 bin 990 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

Tesla iki modelde indirim yaptı

ABD'li elektrikli üreticisi , ABD'de en pahalı iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında indirime gitti.

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre , Model S ve Model X fiyatlarında yüzde 4 ila yüzde 9 arasında indirim yaptı.

Model S'in fiyatı yüzde 5 azalışla 89 bin 990 dolara düşürülürken, Model S Plaid fiyatı yüzde 4 azalışla 109 bin 990 dolara indirildi.

Model X'in fiyatı da yüzde 9 azalışla 99 bin 990 dolara çekilirken, Model X Plaid fiyatı yüzde 8 azalışla 109 bin 990 dolara düşürüldü.

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AVRUPA'DA DA İNDİRİME GİTMİŞTİ

Tesla, ocak ayında da satışlarını artırmak amacıyla ABD ve Avrupa'da fiyat indirimlerine gitmişti.

Elektrikli otomobil üreticisi, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yapmıştı.

ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi bulmuştu. Tesla, Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da fiyatlarında indirime gitmişti.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart'taki Yatırımcı Günü'nde fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.

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