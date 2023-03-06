Tesla iki modelde indirim yaptı

AVRUPA'DA DA İNDİRİME GİTMİŞTİ



Tesla, ocak ayında da satışlarını artırmak amacıyla ABD ve Avrupa'da fiyat indirimlerine gitmişti.



Elektrikli otomobil üreticisi, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yapmıştı.



ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi bulmuştu. Tesla, Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da fiyatlarında indirime gitmişti.



Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart'taki Yatırımcı Günü'nde fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.