Tesla Model S'in menzil rekoru resmileşti

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomotiv teknolojisinin öncü firması Tesla yeni bir başarıya imza attı.

Tesla'nın yeni Model S modelinin Long Range Plus versiyonun sunduğu 402 millik (647 kilometre) menzili Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından resmi olarak onaylandı.

Model S 2012 yılında ilk defa tanıtıldığında 265 mil (426 kilometre) menzil sunuyordu.

Model S, EPA tarafından daha önce yapılan testlerde 391 mile (629 kilometre) çıkabilmişti.