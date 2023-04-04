Tesla resmen Türkiye'de: Gelecek model ve fiyatlar belli oldu

Elektrikli otomobil devi Tesla Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Markanın ülkemizde satışa çıkacak ilk modeli Berlin fabrikasında üretilen Model Y olacak.
10 bin TL ile ön sipariş verilecek modeller Mayıs ayında sahiplerini bulacak.
FİYATLAR BELLİ OLDU
Otonom sistemin standart olacağı modeller 3 farklı donanım seviyesiyle gelecek. FSD (Full-Self-Driving) sisteminin Mayıs ayına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Gelişmiş otonom sistem ise opsiyonel olarak 100 bin TL'lik bir fiyatlar sunulacak.
455 km menzilli Model Y 1 milyon 548 bin 732 TL'den satılacak. Çift motorlu dört çeker Model Y Long Range, 533 km menzile sahip ve 1 milyon 619 bin 532 TL'den satışa çıkıyor.
Aracın üst pkaeti olan 514 km menzile sahip Model Y Performance ise 1 milyon 778 bin 832 TL'den satılacak. Çift motorlu dört çeker model 0'dan 100'e 3,7 snde ulaşıyor.
ŞARJ İSTASYONLARI FAALİYETE GEÇİYOR
Tesla'nın kurduğu şarj istasyonları da bugün itibariyle faaliyete geçecek. İstasyonlarda Tesla araç sahipleri kW başına 7.30 TL, Tesla olmayan araçlarını şarj etmek isteyenler ise kW başına 8.60 TL ödeyecek.