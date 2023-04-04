Tesla resmen Türkiye'de: Gelecek model ve fiyatlar belli oldu

FİYATLAR BELLİ OLDU

Otonom sistemin standart olacağı modeller 3 farklı donanım seviyesiyle gelecek. FSD (Full-Self-Driving) sisteminin Mayıs ayına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Gelişmiş otonom sistem ise opsiyonel olarak 100 bin TL'lik bir fiyatlar sunulacak.



455 km menzilli Model Y 1 milyon 548 bin 732 TL'den satılacak. Çift motorlu dört çeker Model Y Long Range, 533 km menzile sahip ve 1 milyon 619 bin 532 TL'den satışa çıkıyor.



Aracın üst pkaeti olan 514 km menzile sahip Model Y Performance ise 1 milyon 778 bin 832 TL'den satılacak. Çift motorlu dört çeker model 0'dan 100'e 3,7 snde ulaşıyor.