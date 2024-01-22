Tesla’nın yenilenen modeline Avustralya’dan yasak: Satışlar durduruldu

Tesla tarafından uzun zamandır beklenen güncelleme Model 3’e geçtiğimiz aylarda gelmişti. Yeni versiyonlar 2023 yılını sonunda Avrupa’da satışa sunulmaya başlandı. Dış tasarımında yaşadığı değişimle aerodinamik yapısı gelişen ve menzili artan modelde asıl değişim iç tarafta yaşanmıştı.



AVUSTRALYA’DA STANDARTLARA TAKILDI



Bu yaşanan değişim yeni modellerin Avustralya’da satışının durmasına neden oldu. Avustralya’da zorunlu olan arka koltuklardaki çocuk koltuğu bağlama aparatı bulunmaması nedeniyle satışlar ve sevkiyatlar askıya alındı.



Tesla tarafından müşterilere yapılan ve sorunun çözümü için yetkilerle görüşmelerin devam ettiği belirtilen açıklamada, “Model 3'ün Avustralya'daki teslimatlarının 17 Ocak 2024 mesai bitiminden itibaren durdurulacağını üzülerek bildiririz. Bu duraklamayı çözmek için ilgili makamlarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu değişiklikler teslimatlarda gecikmelere yol açacak. Önümüzdeki hafta teslimatlara yeniden başlamayı umuyoruz.” denildi.

Tesla'nın Avustralya genelinde teslim ettiği Model 3'leri geri çağırıp çağırmayacağı henüz belli değil.



Yetkililerden gelen açıklamaya göre elektrikli modelin çarpışma testi sertifikası askıya alındı ve ülke genelinde yasal olarak yeni araçların teslim edilemeyeceği belirtildi. Yapılan siparişlerin için ödenen paraların korunacağı ve gerekirse iade edileceği de belirtildi. Avustralya'daki düzenlemeler, 5 koltuklu binek araçların tümünde, arka taraftaki koltukların tamamında çocuk koltupunu sabitlemek için bir üst bağlantı noktası bulunmasını zorunlu tutuyor. Tesla'nın Avustralya'daki Model 3'ler için özel bir tasarıma gidiceği düşünülüyor. MODEL 3 GÜNCELLENDİ



Tesla Model 3, 6 yılın ardından yoğun bir makyaj operasyonundan geçirildi. Daha çok aracın ön bölümünde yaşanan değişimle model daha verimli bir aerodinamik yapıya sahip oldu. 25 mm kadar uzayan modelin boyutlarında fazla değişim olmadı.



Yeni tasarımla birlikte Model 3’ün menzili de değişti. WLTP verilerine göre arkadan itişli model 513 kilometre menzil sunarken, AWD Long Range versiyonu ise 629 kilometre menzil vadediyor.



Aracın içinde 15,4 inçlik ekran yerini korurken, arka koltukların önünde 8 inçlik bir ekran daha yer alıyor. Buradan yolcular klima ve bildi eğlence sistemine erişim sağlayabiliyor.