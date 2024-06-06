Ticari hava taksiler için yeşil ışık: Archer Aviation, FAA'dan onay aldı

ABD merkezli havacılık şirketi Archer Aviation, hava taksi için bir adımı daha geçmeyi başardı.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen araçlar geliştiren Archer Aviation, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) Part 135 sertifikası aldı.

Bu sertifika ile şirketin, elektrikli dikey kalkış ve iniş aracıyla (eVTOL) ticari hizmet başlatmasının önü açılmış oldu.

Archer Aviation’ın Midnight modeli, kısa süre önce FAA’nın nihai uçuşa elverişlilik kriterlerini tamamlamıştı.