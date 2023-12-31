Togg Aralık ayı teslimat sayısını açıkladı: 20 bin sözü gerçekleşti mi?

Togg, T10X modelinin Aralık ayı teslimat bilgilerini paylaştı. Şirket Aralık ayında 6 bin 8 adet Togg T10X'in teslimatını gerçekleştirdi.

Togg Aralık ayı teslimat sayısını açıkladı: 20 bin sözü gerçekleşti mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (), Aralık ayı teslimat rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı. 

"Türkiye verdiğimiz sözü tuttuk" başlığıyla yapılan paylaşımda Aralık ayında 6 bin 8 adet T10X teslim edildiği ve 2023 yılı için toplam rakamın 19 bin 583'e ulaştığı belirtildi. 

81 ilin tamamına teslimat yapıldığı açıklanırken 2024 yılı itibariyle yedek talihlilerin araç teslimatlarına başlanacağı duyuruldu. 

Togg Aralık ayı teslimat sayısını açıkladı: 20 bin sözü gerçekleşti mi? - 1 Şirket, T10X modelinin teslimatlarının 81'e yayıldığını duyurdu. 

Parlaşımda şu ifadeler kullanıldı; 

"Türkiye’mize verdiğimiz sözü tuttuk Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6.008 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen < 19 bin 583 > kullanıcımız T10X’lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle…"

Şirketin 2023 yılı için 20 bin teslimat hedefi bulunuyordu. 

Mayıs ayında 306 araç teslimatıyla başlayan şirket, Haziran ayında 502, Temmuz'da 627, Ağustos ayında 1965, Eylül'de 2204, Ekim'de 3567 adet ve Kasım ayında 4401 adetlik teslimat gerçekleştirmişti. 

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