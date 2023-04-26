Togg ne zaman ve kaç adet teslim edilecek? Togg CEO'su tarih verdi

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci 29 Mart'ta yapılan kura çekilişi ile tamamlanmıştı. Çekiliş sonucunda 20 bin kişi, ön sipariş hakkı kazanmıştı.
TOGG CEO’su Gürcan Karakaş katıldığı Bloomberg HT yayınında TOGG’un teslimatlarındaki son durum hakkında bilgi verdi, merak edilen soruları yanıtladı.
Mart’ın sonunda ilk seri üretim araçları banttan indirdiklerini hatırlatan Karakaş, kullanıcı teslimatlarına ilişkin, "Bizim sözümüz Nisan ayında başlayacağına dairdi. Nisan ayının sonundan itibaren de önümüzdeki günlerde kullanıcı teslimatlarına başlıyoruz” diye konuştu.
Mayıs ve Haziran aylarında daha fazla adetlerde teslimat yapılacağını belirten Karakaş “Mayıs ayının içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.
"TOGG İTALYA'DA ÜRETİLDİ" İDDİALARI
İtalya’da üretildiğine dair iddialara ise Karakaş “Biz inşaat sürecini canlı yayınladık. En az ayda bir kez olmak üzere hem içerden, hem dışardan gelişmeleri gösterdik. Öte yandan burası teknoloji üretim merkezi, 24 saatini canlı yayınlayamayız. Çalışan sayımız 2 bini aştı. TOGG yurtdışından otomobil alımı yapmadı” şeklinde yanıt verdi.
"YIL SONUNA KADAR 28 BİN ARACI TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"
Karakaş “Geçen sene Mayıs ayının sonundan itibaren deneme üretimlerine başladık. Regülasyonlar gereği bizim 92 tane testten geçmemiz gerekiyor. Biz Mart ayının 23’üne kadar birçok aracı üretip, testlere gönderdik. 300’ün üzerinde araç üretmişizdir. Seri üretim standartlarında ürettiğimiz araçların sayısı ise 200’ün üzerindedir. Bunun 40’ını teslim ettik. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız." dedi.
"BİR SONRAKİ MODEL 2024 SONU"
Bir sonraki modeli 2024’ün sonuna yetiştirmek istediklerini söyleyen Karakaş, "2024’ün sonu, 2025’in başı bizim aynı zamanda yurtdışına açılacağımız bir dönem olacak. 7 bölgede 22 noktada servisimiz bulunuyor. Yıl sonunda 25 kilometrede bir olmak üzere 650’ye yakın şarj istasyonumuz olacak” şeklinde konuştu.
TOGG'UN FİYATI ARTACAK MI?
"Togg'un mevcut fiyatının artıp artmayacağı" sorusuna Karakaş, “Dalgalanmaları engelleyemediğimiz noktada fiyatlamalara yansıtabiliriz” yanıtını verdi.