Togg ne zaman ve kaç adet teslim edilecek? Togg CEO'su tarih verdi

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci 29 Mart'ta yapılan kura çekilişi ile tamamlanmıştı. Çekiliş sonucunda 20 bin kişi, ön sipariş hakkı kazanmıştı.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş katıldığı Bloomberg HT yayınında TOGG’un teslimatlarındaki son durum hakkında bilgi verdi, merak edilen soruları yanıtladı.



Mart’ın sonunda ilk seri üretim araçları banttan indirdiklerini hatırlatan Karakaş, kullanıcı teslimatlarına ilişkin, "Bizim sözümüz Nisan ayında başlayacağına dairdi. Nisan ayının sonundan itibaren de önümüzdeki günlerde kullanıcı teslimatlarına başlıyoruz” diye konuştu.



Mayıs ve Haziran aylarında daha fazla adetlerde teslimat yapılacağını belirten Karakaş “Mayıs ayının içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.