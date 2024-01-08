Togg'dan CES 2024 paylaşımı: Yeni sedan modelinden ilk görüntü

ABD'de düzenlenecek CES 2024 fuarına katılmaya hazırlanan Togg, ilk kez sahneye çıkarmaya hazırlandığı sedan modeliyle ilgili bir video paylaştı.

Togg'dan CES 2024 paylaşımı: Yeni sedan modelinden ilk görüntü

9-12 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES), katılmaya hazırlanan 'dan yeni bir paylaşım geldi. 

2023 yılında Türkiye'nin en çok satan üreticisi olan Togg, yeni sedan modelinin sülietinin yer aldığı bir video paylaştı. 

"T10<?>" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, soru işaretinin yerine "S" harfinin gelmesi ve modelin adının T10S olarak açıklanması bekleniyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha önce yaptığı bir açıklamada, sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını ve 2025'te üretime geçeceğini açıklamıştı.

Togg'dan CES 2024 paylaşımı: Yeni sedan modelinden ilk görüntü - 1

2024 SİPARİŞ TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOGG, 2024 yılı için sipariş takvimini duyurdu.

Türkiye'nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcısını 2023 boyunca T10X akıllı cihazlarıyla buluşturan Togg'da bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek.

Togg T10X için siparişler 15 Ocak’ta başlıyor (Çekiliş olacak mı, fiyatlar ne kadar?)

Togg T10X için siparişler 15 Ocak’ta başlıyor (Çekiliş olacak mı, fiyatlar ne kadar?)

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