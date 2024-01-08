Togg'dan CES 2024 paylaşımı: Yeni sedan modelinden ilk görüntü

9-12 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES), katılmaya hazırlanan Togg'dan yeni bir paylaşım geldi.

2023 yılında Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobil üreticisi olan Togg, yeni sedan modelinin sülietinin yer aldığı bir video paylaştı.

"T10<?>" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, soru işaretinin yerine "S" harfinin gelmesi ve modelin adının T10S olarak açıklanması bekleniyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha önce yaptığı bir açıklamada, sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını ve 2025'te üretime geçeceğini açıklamıştı.