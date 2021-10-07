'dan yeni görsel: Testler devam ediyor

Yerli otomobil 'un sosyal medya hesaplarından yeni görsel geldi. Paylaşımda, 'un aerodinamik ve aeroakustik testlerinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 08:13

TOGG'dan yeni görsel: Testler devam ediyor

2022 sonunda piyasaya çıkması beklenen yerli otomobil 'un testleri devam ediyor. 

’un Twitter hesabından test süreçleriyle ilgili bilgiler paylaşılıyor. 

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ BEYAZ RENK

Son yapılan paylaşımda beyaz resnkte bir model kullanıldığı ve tasarımında ufak değişiklikler olduğu gözlendi. 

Fotoğrafta yer alan modelde, yanlarda kameraların yerini klasik aynaların aldığı görülüyor. Önde yer alan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştirildiği dikkat çekti. 

Yapılan açıklamada, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

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