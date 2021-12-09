Toyota'nın hidrojen yakıtlı Mirai  modeli taksi oldu

Toyota ve DRIVR, 100 adet Mirai’yi Kopenhag yollarında hizmete sundu. Dünyanın ilk seri üretim hidrojen yakıt hücreli otomobili Mirai, kullanımı sırasında egzozundan sadece su salımı gerçekleştiriyor.

Çevreci ulaşım için her gün özellikle büyük şehirlerde çok fazla kilometre yapan taksiler kilit noktalardan biri olarak gösteriliyor.



Bu projelerle, Avrupa’da taşımacılık konusunda hidrojen çözümlerinin artırılması ve dolum istasyonlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

2030'DA SIFIR EMİSYON ZORUNLULUĞU

Danimarka hükümeti 2025’ten itibaren hiçbir yeni taksinin CO2 emisyonu salımına sahip olmaması ve 2030’dan itibaren ise tüm taksilerin sıfır emisyonlu olmasını zorunlu tutuyor.