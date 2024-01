Türkiye'de trafikteki her 1000 otomobilden 5'i elektrikli: 2023'te 5,5 kat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl kayıtlı elektrikli otomobil sayısında önemli artış gözlendi.



Elektrikli otomobillerin kayıtlara girdiği ilk yıl olan 2011'de 24 elektrikli araç trafiğe kayıtlı iken bu sayı 2018'de 952'ye ulaştı.



1000 BARAJI 2019'DA AŞILDI



Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında 1000 barajı 2019'da aşılırken, bu sayı 2020'de 2 bin 797'ye, 2021'de 6 bin 267'ye ve 2022'de 14 bin 552'ye yükseldi.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı 2022'ye kıyasla yaklaşık 5,5 katına çıkarak 80 bin 43 oldu.

1000 OTOMOBİLDEN 5'İ ELEKTRİKLİ



Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısında da 15 milyon barajı aşıldı. Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 0,5 olarak hesaplandı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 0,1'di. Böylece 2022'de trafikteki her 1000 otomobilden 1'i elektrikli iken geçen yıl her 1000 otomobilden 5'i elektrikli oldu.



Trafiğe 2022'de 8 bin 312 elektrikli otomobilin kaydı yapıldı. Bu sayı 2023'te 65 bin 558 olarak hesaplandı. 2022'de elektrikli otomobillerin kaydı yapılan otomobiller içindeki payı yüzde 1,5 iken geçen yıl yüzde 6,9'a çıktı.



HER 3 ELEKTRİKLİ ARAÇTAN BİRİ TOGG



Geçen yıl mayıs ayında teslimatına başlanan Togg, 2023 sonuna kadar 19 bin 583 adet T10X modelini kullanıcılarla buluştu. Böylece Türkiye'de geçen yıl trafiğe kaydı yapılan yaklaşık 3 elektrikli araçtan biri Togg'un T10X'i modeli oldu.

222 BİN HİBRİT MODEL TRAFİKTE

Hibrit türdeki otomobiller de verilere ilk kez 2011'de 23 adetle girdi. Bu sayı 2018'de 4 bin 415'e çıktı. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019 sonu itibarıyla 13 bin 877, 2020'de 33 bin 690, 2021'de 86 bin 682 olarak hesaplandı.



Hibrit otomobil sayısı 2022'de 134 bin 662'ye, geçen yıl 222 bin 328'e çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2022'de yüzde 0,9 iken 2023'te yüzde 1,5'e yükseldi.