Ucuz otomobil için matrah talebi: Tüm modeller yüzde 80'lik dilime girdi

"PAZAR 1 MİLYON ÜSTÜ GÖRÜNÜYOR"



Bu yıl pazarın 1 milyon adet seviyesine doğru gittiğini belirten Eroldu, "Şimdi aslında şöyle bir şey var. Mayısa kadar olan tempoyu sürüklersek, bir milyonun üzerine gidiyor çok rahatlıkla. Yine herhalde 1 milyon arttı demek lazım pazara, yani şu andaki trend onu gösteriyor. Yani nerede durur, nereye gider kestirmek zor. Ama zaten temmuz ayı sonunda 650’ye gelmiş olacağız ki Türkiye pazarı hepimiz biliyoruz senenin özellikle son döneminde kuvvetli olur. Yani artık temmuzda 650 bin adet olduktan sonra sene sonunda 750 bin adet olmaz bu pazar." diye konuştu.

"ÇİP SORUNU DEVAM EDİYOR"



Yerli üreticilerde şu andaki en kritik problemleri sıralayan Eroldu, "Aslında çiple ilgili sorunlarımız devam ediyor. O aşılamadı. Şu anda bizi en çok zorlayan, verimsiz üretimlere yol açan konu, hâlâ çip ağırlıklı malzeme bulunurluğu. Malzeme temininde sorunlarımız devam ediyor maalesef." değerlendirmesinde bulundu.

"PAZARDAKİ RAKAMLAR GEÇİCİ DEĞİL, KALICI"



Pazardaki rakamların önceki aylardan sarkan teslimatlardan çok etkilenmediğini ve kalıcı rakamlar olduğunu vurgulayan Eroldu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Teslimatlar anlamında ise şimdi şunu söyleyebilirim, çok marka olduğu için her markada nasıl bir pozisyon var onu söylemek çok zor. Avrupa'da yılın ilk 6 ayında çok ciddi bir lojistik sorunu yaşandı. Fabrikalarda üretilen araçlar sahalarda kaldı, pazarlara taşınamadı. Bu yalnızca gemi nakliyesi değil, kamyon nakliyesi ile ilgili çok ciddi sorunlar oldu. Hatta Ukrayna-Rusya savaşında herkes anladı ki TIR şoförlerinin büyük kısmı Ukraynalıymış. Hakikaten bu teslimatlarda aslında bitmiş araçları müşteriye ulaştıramadılar. Şimdi oranın bir miktar iyileştiğini görüyoruz. Onun için de Türkiye'ye gelen ithal araç sayısında bu aylar itibarıyla baktığımız zaman bir artış var. Bu tabii lojistik problemlerinin parça parça çözülmesiyle alakalı. Bekleyen araç muhakkak vardır ama kuvvetli bir talep var. O açıdan bunlar geçici rakamlar değil."

