Volkswagen Türkiye yeni web sitesini tanıttı

Markanın, global e-mobilite ve dijitalleşme stratejisi paralelinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak tasarlanan yeni kurumsal kimliği ve logosunun ilk örneği, Volkswagen Türkiye’nin web sitesinde ve dijital platformlarında sergileniyor.



Yeni marka tasarımıyla Volkswagen, daha modern ve daha dijital bir marka deneyimi yaratıyor. Sade, modern ve iki boyutlu tasarımıyla daha net hale gelen yeni Volkswagen logosu ve marka tasarımı, dijital uygulamalar için tasarlanmış yüksek esnekliği hedefliyor.

YEPYENİ VOLKSWAGEN DÜNYASI



Volkswagen Türkiye’nin, daha canlı, renkli ve insan odaklı yeni görsel dünyasının ilk örneği web sitesi ve dijital platformları oldu. Volkswagen Binek Araç ve Volkswagen Ticari Araç markalarının ortak kullanımında olan vw.com.tr sitesi tamamen yenilendi.



Modeller ve hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiler, araç oluşturucu, gerçek zamanlı iletişim sağlayan canlı chat, finansman seçenekleri ve diğer birçok ürün ve hizmetle ilgili içerik ve teklifleri tek bir platformda sunan web sitesi, Volkswagen müşterileri ve Volkswagenseverler için son derece sadeleştirilmiş gezinme ve kişiselleştirme imkanı sağlıyor.



Volkswagen Türkiye’nin yeni web sitesi, kullanıcılarıyla daha verimli iletişim kurarak daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyor ve markanın dijital stratejisinde önemli bir görev üstleniyor.



ÖNCELİK MOBİL PLATFORMLARDA



Yeni vw.com.tr’in tasarımında ilk olarak, ‘Mobil-optimized’ yerine “Mobile First” tasarıma geçildiği dikkat çekiyor. Yani eskiden taşınabilir cihazlara da uyumluluğu olan web sitesi, şimdi mobil cihazların küçük ekranlarını hedefleyip, büyük ekranlara da uyumlu şekle dönüştürülmüş. Aynı zamanda, menü ve içerik yapısı da yalınlaştırılarak kolay anlaşılan bir şekle bürünmüş.



Kişiselleştirmeyi temel alan özelliklerle donatılan yeni vw.com.tr, her iki markanın içeriklerini bir araya getirerek Volkswagen dünyasına bir giriş kapısı kimliğinde ve tamamen veri odaklı olarak geliştirilmiş. Bu özelliğiyle, her bir ziyaretçinin özel ilgi alanına ve ihtiyacına göre kullanıcı yolculukları oluşturmayı mümkün kılıyor.

YENİ DİZAYN YENİ ALTYAPI



Yenilenen kurumsal kimlik ile birlikte vw.com.tr’nin altyapısı da tamamen değişti. Facebook ve Instagram gibi dünyaca ünlü firmaların da kullandığı “React“ altyapısı ile hazırlanan yeni internet sitesi, bu sayede yeniliklere çok daha hızlı adapte olabiliyor. Altyapı kısmında kullanılan bu yeni teknoloji, hızlı geliştirme imkanı sağlarken, pazar ve müşteri taleplerine de hızlıca çözüm üretilmesini sağlıyor.



KULLANICI DOSTU UYGULAMALAR



Gerçek zamanlı iletişim (Canlı Chat, Online Servis Randevusu, Online Yol Yardım) imkanının da yer aldığı siteye ek olarak, Volkswagen Binek Araç için ‘Volkswagenim’, Volkswagen Ticari Araç için de ‘Volkswagen Ticari Araç' mobil uygulamalarının; servis işlemlerinde kolaylık, servis geçmişinin görüntülenmesi, online servis randevusu ve iş emri açma gibi özellikleri kullanılabilir hale getirilmiş. Volkswagen Türkiye’nin yeni Binek ve Ticari Araç mobil uygulamaları neredeyse tüm satış sonrası işlemlerinin uygulama üzerinden yapılmasına olanak tanıyor. Bu da kullanıcılara yeni dönemde temassız işlem olanağı sunarken, satış sonrası süreçlerini de cep telefonlarından rahatça takip etme imkânı sağlıyor.

YENİ TASARIM DİLİ



Volkswagen’in yeni marka kimliği dijital mecralara da kusursuzca uyarlanıyor. Özellikle “People-First” anlayışı ile oluşturulan yeni tasarım, kullanıcıların kişisel zevklerini ve marka ile olan etkileşimlerini artırmak üzerine yoğunlaşıyor. Yeni estetik bütünlük tüm mecralarda yinelenen tasarım diliyle Volkswagen markasını dijital kanallarda da ayrıştırıyor.