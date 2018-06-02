Cenazesi yıllarca tıp eğitiminde kadavra olarak kullanıldı.



Ölümünden 17 yıl sonra tıp öğrencileri tarafından toprağa verildi.



65 yaşındaki Erkut Uçuk, 2001 yılında Ankara'da bir otelde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



15 gün cenazesini alan olmadı. Hakkında 'kimsesizdir' raporu tutuldu.



Uçuk'un cenazesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kadavra olarak kullanılmaya başlandı.



Kadavra, 2004 yılında, o dönem yeni açılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

Erkut Uçuk'un kadavrası, yüzlerce öğrencinin tıp biliminde gelişmesini sağladı.



Dekanlık,17 yıl tıbba hizmet eden kadavranın defnedilmesine karar verdi.



"ONUN AİLESİ ARTIK BİZ ÖĞRETIM ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLER OLMUŞTUK“



Üniversite camisinde tören yapıldı. Törene akademisyenler ve tıp öğrencileri katıldı.



Abant İzzet Baysal Üniversitesi Anatomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rengin Kosif, “Bizim kadavramız da kimsesiz bir kişiydi ve 14 yıl biz onunla beraberdik. Bugün biz ona son görevimizi yaptık. Onun ailesi artık biz öğretim üyeleri ve öğrenciler olmuştuk“ dedi.



Kadavra, Çığırtkanlar mezarlığında toprağa verildi.