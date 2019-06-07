1- MİDYE ZEHİRLENMESİ NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Sıcak bölgelerde besinlerin bozulması, bakterilerin çoğalması daha kolay oluyor. Birinci faktör budur. İkincisi, deniz ürünleri besin zehirlenmesine en çok neden olan yiyecekler. Midyenin içerisinde bulunan ve biriken bakteriler çeşitli nörotoksinler salgılayarak gıda zehirlenmesine yol açabiliyor. Her tatil sezonunda görüyoruz zaten. En önemli nedeni de hijyen eksikliği. Yeterli hijyene dikkat edilmemesi, taşınma, depolanma esnasında hijyenik problemler oluşabiliyor. Çok basit düşünülebilir ama el hijyeni çok önemli.



melike.sahin@ntv.com.tr

﻿﻿2- MİDYE ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Gıda zehirlenmesi genellikle karın ağrısı, ishal, bulantı, kusmayla kendini belli eder. Midyenin bunun dışında özel bir durumu var. Bakteriler içeride bekleyip nörotoksin denen bir toksin salgılıyor. Bu nörotoksinin diğer besin zehirlenmeleri şikayetlerine ek olarak uyuşma, baş ağrısı, halsizlik, ciddi derecede bilinçsizlik hali hissettiriyor.



3- MİDYEDEN ZEHİRLENENLER NE YAPMALI?



Genel olarak gıda zehirlenmeleri hiçbir şey yapılmasa da bir iki gün içinde kendiliğinden geçer. Bu süreçte bol bol su içmek gerekiyor. Ancak midye gibi özellikle nörotoksinin neden olduğu zehirlenmeler farklı belirtiler verdiği için mutlaka hastanelere başvurmaları gerekiyor.





4- MİDYE SEVENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?



Çok sıcak havada tercih etmemelerini öneriyorum. Özellikle açıkta, tezgahlarda satılan midyelerin ne kadar bekletildiğini bilemeyiz. Hangi hijyenik koşullara uyulduğu, içinde hangi ürünlerin kullanıldığını bilmediğimiz yerlerden midye yemek doğru değil. Güvenilir, kontrol edilebilir restoranlarda midye yenilebilir.



5- MİDYE GİBİ ÖZELLİKLE SICAK HAVALARDA GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİ TAŞIYAN BESİNLER NELERDİR?



Her türlü besin gıda zehirlenmesi yapabilir. Hijyen kurallarına uyulmamış, uzun süre açıkta ya da sıcakta bekletilen gıdaları tüketirken dikkat etmek gerekiyor. Örneğin; süt ve süt ürünlerinde çok çabuk üreyebilen bakteriler var. Dondurma, konserve ürünler hatta depolarda uzun süre bekleyen su bile gıda zehirlenmesine neden olabilir.

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