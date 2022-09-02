ABD 'güncellenmiş'e onay verdi: Eski aşılar kullanılabilir mi?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, Covid-19 için güncellenmiş hatırlatıcı dozların kullanımına yeşil ışık yaktı.



Moderna ve BioNTech'in iki varyant için geliştirdiği aşıların hatırlatıcı doz olarak kullanılmasına onay verildi. Tavsiye kararı, 1'e karşı 13 oyla alındı.



CDC direktörü Rochelle Walensky, güncellenmiş aşıların son dönemde dolaşan Covid-19 varyantına karşı daha iyi koruma sağlamak için formüle edildiğini belirtti.



ABD çapında güncellenmiş aşılarla birlikte yeniden aşılama kampanyası yeni haftayla birlikte başlayacak.



Daha önce de ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA, aşıların hatırlatıcı doz olarak kullanılmasına onay vermişti.



Yeni hatırlatma dozu, Omicronun hakim hale gelen BA.4 ve BA.5 varyantlarını hedef alıyor.



BioNTech'in güncellenmiş aşısının 12 yaş ve üzerine, Moderna'nın aşısının ise 18 yaş ve üzerine uygulanması tavsiye edildi.



CDC ve FDA yetkilileri, aşıların kış mevsimi öncesinde virüse karşı bağışıklığı artıracağına inandıklarını söyledi.

ESKİ AŞI KULLANILIR MI?

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Bülent Ertuğrul, yeni aşıya ulaşılamazsa eskilerinin hala kullanılabileceğini söyledi.