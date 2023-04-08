ABD'li firmadan kanser ve kalp hastalığına umut veren açıklama

Moderna'nın baş tıbbi yöneticisi Dr Paul Burton şirketin bu tür tedavileri "Her türlü hastalık alanı" için beş yıl gibi kısa bir süre içinde sunabileceğine inandığını belirtti. Burton, "Bu aşıya sahip olacağız ve oldukça etkili olacak. Milyonlarca olmasa da yüzbinlerce hayatı kurtaracak." dedi.



Burton çok sayıda farklı tümör türüne karşı kişiselleştirilmiş kanser aşıları sunabileceklerini düşündüklerini de vurgulayarak, "Daha önce tedavisi mümkün olmayan nadir hastalıklar için Covid-19 aşısının dayandığı mRNA tabanlı tedavilere sahip olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Bilim insanları son üç yılda artan ilerlemenin, yüksek düzeyde bir yatırımın sürdürülmemesi durumunda boşa gideceği konusunda uyarıyor.