Açıklanamayan kilo kaybının nedeni kanser olabilir

BAZI KANSER TÜRLERİYLE DOĞRUDAN İLİŞKİ



Yemek borusu, mide ve pankreas tümörleri yakın zamanda hiç çaba harcamadan kilo vermiş kişiler arasında en yüksek oranda görülen kanser türleri arasında.



Kilo kaybı kanserin neden olduğu yutma güçlüğü veya ağrı ile ilişkili olabilir çünkü üst gastrointestinal kanserler hastaların beslenmesini zorlaştırabilir.



Ortalama 28 yıl boyunca tüm kanser türlerine yönelik yapılan araştırmaların sonucunda kanser tanısı alma riski, belirgin kilo kaybı yaşayanlarda yüzde 3,2 iken yaşamayanlarda ise yüzde 1,3'tü.



Araştırmacılar meme, beyin ve melanom da dahil olmak üzere pek çok kanser türünün kilo kaybıyla ilişkisinin olmadığını da belirtti.

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