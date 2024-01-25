Açıklanamayan kilo kaybının nedeni kanser olabilir

American Medical Association Dergisi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, durup dururken vücut ağırlığının yüzde 10'undan fazlasını kaybeden yaklaşık 100 bin kişinin bin 362'sinde 12 aylık bir süre içinde kanser gelişti.
Yakın zamanda herhangi bir kilo kaybı yaşamayanlarda hastalık gelişme oranı 100 binde 869'du.
Kilo vermek çoğu zaman sağlık açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de bazen kanser hastalığının teşhis edilmesini sağlayabilir. Kilo kaybını önemli bir işaret olarak değerlendiren doktorlar kanserin erken evrelerde tespit edilerek tedavi edilmesinin önünü açabilir.
BAZI KANSER TÜRLERİYLE DOĞRUDAN İLİŞKİ
Yemek borusu, mide ve pankreas tümörleri yakın zamanda hiç çaba harcamadan kilo vermiş kişiler arasında en yüksek oranda görülen kanser türleri arasında.
Kilo kaybı kanserin neden olduğu yutma güçlüğü veya ağrı ile ilişkili olabilir çünkü üst gastrointestinal kanserler hastaların beslenmesini zorlaştırabilir.
Ortalama 28 yıl boyunca tüm kanser türlerine yönelik yapılan araştırmaların sonucunda kanser tanısı alma riski, belirgin kilo kaybı yaşayanlarda yüzde 3,2 iken yaşamayanlarda ise yüzde 1,3'tü.
Araştırmacılar meme, beyin ve melanom da dahil olmak üzere pek çok kanser türünün kilo kaybıyla ilişkisinin olmadığını da belirtti.
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