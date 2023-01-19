Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu nasıl önlenir?

Ağız kokusu diş sağlığı alışkanlıklarından kaynaklanabilir ve diğer sağlık sorunlarına da işaret edebilir. Ağız kokusu tedavisi, sorunun temel nedenine bağlıdır.



AĞIZ KOKUSUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Günlük olarak dişlerin fırçalanması, diş ipi ve gargara kullanılması ağız bakımı açısından son derece önemlidir. Fırçalanmayan, diş ipi ve gargara kullanılmayan dişlerde gıda parçacıkları ağızda kalabilir. Dişlerin arasında kalan yemek artıkları, diş etlerinin çevresinde ve dilde bakteri üremesine neden olur ve bu durumda nefesin kötü kokmasına yol açar.

Antibakteriyel ağız gargaraları kokuyu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca takma dişler de kokuya neden olan bakteri ve yiyecek parçacıklarının uygun şekilde temizlenmemesi durumunda kötü kokuya neden olabilir.



Kalıcı ağız kokusu veya ağızda kötü bir tat, diş eti (periodontal) hastalığının bir işareti de olabilir. Dişlerdeki plak birikimi ve diş etlerini tahriş eden toksinler diş eti hastalıklarına sebep olabilir.

Eğer ağız kokusu diş eti hastalığından kaynaklanıyorsa en kısa sürede tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen diş etline bağlı rahatsızlıklar diş ve çene kemiğine zarar verebilir.



Ağız kokusunun (halitoz) diğer nedenleri şunlardır:



Sinüzit

Bademcik iltihabı

Alkol kullanımı

Burun ve burun eti rahatsızlıkları

Ağıziçi mantar enfeksiyonları

Diş çürükleri (oyuklar)



Mide ve bağırsak sistemleri hastalıkları

Uzun süreli açlık

Sigara ve tütün ürünleri

Ağız kuruluğu

Diyabet

Böbrek rahatsızlıkları.

AĞIZ KOKUSU (HALİTOZ) NASIL GİDERİLİR?



Ağız hijyenini rutine bağlayarak günlük olarak yapmak nefesin temiz ve taze kokmasını sağlamaktadır. Ağız hijyenini sağlamak için bu kurallardan yararlanabilirsiniz:

Ağzınızı kurutabileceklerinden alkol, kafein ve tütün ürünlerinden kaçının.

Meyve ve sebze tüketimini artırın. Elma, havuç, kereviz ve diğer sert meyve ve sebzeler, ağızdaki kokuya neden olan plakları ve yiyecek parçacıklarını temizlemeye yardımcı olmaktadır.



Günde iki kez, en az iki dakika olacak şekilde fırçalayın, günde bir kez diş ipi kullanın. Dil kazıyıcı da bakterilerin temizlenmesinde etkili olmaktadır.

Alkolsüz antibakteriyel gargara kullanın.

Her altı ayda bir olacak şekilde kontroller ve temizlik için diş hekiminize görünün.

AĞIZ KOKUSU NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Ağız kokusunun temelinde yatan neden ağız hijyeninin tam sağlanamaması olabilir. Bu durumda dişlerin günlük temizliğini en iyi şekilde gerçekleştirmek ve diş ipi, gargara kullanmak gibi basit yöntemler işe yarayabilmektedir.

Florürlü diş macunu kullanarak günde 3 defa ve en az 2 dakika olacak şekilde dişler fırçalanmalı, her yemekten sonra, diş aralarında kalan yemek artıkları diş ipiyle temizlenmeli ve gerekirse antibakteriyel ağız gargaraları kullanılmalıdır.



Diş bakımının yanı sıra, dil üzerinde bulunan bakterileri temizlemek için özel olarak üretilen dil temizleme fırçalarıyla gün içerisinde dilde biriken bakterileri de temizleyebilirsiniz. Protez diş kullanılıyorsanız, gece çıkarılmalı ve ertesi gün takılmadan önce iyice temizlemelisiniz.

Ağız kokusu eğer dişlerdeki çürük veya diş etlerindeki enfeksiyon sebebiyle gelişiyorsa, diş hekimi tarafından en uygun tedavi yöntemleri uygulanarak ağız kokusu tedavi edilebilir. Diş taşları da ağız kokusuna yol açan bir diğer faktörler arasındadır ve senede bir defa temizletilmesi gereklidir. Sağlıklı bir kişinin yılda iki defa ağız ve diş muayenesi yaptırması önerilmektedir.



Gün içerisinde az su tüketimi de ağız kokusuna sebep olabilecek faktörler arasında yer almaktadır. Su içimi, tükürük üretimini uyarır ve bu da ağız içinde yer alan bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kişi sigara içiyorsa, sigarayı bırakmakta ağız kokusunda önemli bir rol oynamaktadır.



Ağız ve diş sağlığı iyi bakımı yapılmasına rağmen ağır kokusu kaybolmuyorsa o zaman altta yatan diğer sebeplere bakılabilir.