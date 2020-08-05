Ağrı kesici skandalının merkezindeki Purdue Pharma'ya 13 milyar dolar ceza talebi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki opioid skandalı davasında sona yaklaşılırken Purdue Pharma şirketinden beklenen cezaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.



Reuters haber ajansının aktardığına göre ABD'li savcılar ağrı kesici OxyContin'in üreticisi Purdue Pharma'ya 13 milyar dolar ceza kesmek istiyor.



Ülkedeki ağrı kesici bağımlılığı krizinde önemli role sahip olduğu belirtilen milyarder Sackler ailesinin sahip olduğu Purdue geçen yıl iflaş başvurusu yapmıştı.



İflaş başvurusu mahkemelerin 2 bin 600'den fazla davayı kabul etmesinin ardından geldi. BBC'nin 2019'da yaptığına göre Purdue söz konusu 2 binden fazla davayı 10-12 milyar cezayla kapatmayı denedi.



Ağrı kesici krizi davasında toplam ceza miktarının 13 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Ancak ABD Adalet Bakanlığı'nın edindiği bilgilere göre Purdue Pharma'nın 2 milyar dolar rezervi bulunuyor.



Purdue Pharma ve Johnson & Johnson'ın da aralarında bulunduğu birçok ilaç şirketi ABD'de ilaç bağımlılığını yaymakla suçlanıyor.



Hastalara verilen güçlü ağır kesiciler nedeniyle ülkede milyonlarca insanın bağımlı hale geldiği belirtiliyor.



Reuters'ın aktardığına göre 1999 yılından beri 450 binden fazla kişinin ölümünde ağrı kesici bağımlılığın etkileri bulunuyor. Davaların merkezindeki Purdue şirketi 2007 yılında OxyContin'i yanıltıcı bir şekilde pazarlamaktan ceza almıştı.



Johnson & Johnson 2019 yılında bağımlılık yapan ağrı kesicilerle kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle 572 milyon dolarlık cezaya çarptırılmıştı. Şirket kararı temyize götüreceğini duyurmuştu.

