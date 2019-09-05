Aile sağlık merkezlerinde yapılan kanser taramalarında da yüzde 14'lük artış var. Merkezlerde 2019 yılının ilk 6 ayında rahim ağızı ve kalın bağırsak için toplamda 620 bin tarama yapıldı. 8 bin aile sağlığı merkezinde yaklaşık 25 bin aile hekimi görev yapıyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekim başına 3 bin 100 olan hasta sayısını 2023 yılına kadar 2 bin 700 kişiye düşürmeyi hedeflediklerini söyledi, "Sağlıklı bir hataya geç kalmamak için aile hekimizini erken tanıyın" sözleriyle de vatandaşlara çağrı yaptı .