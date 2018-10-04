Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları ve alınabilecek önlemleri değerlendirmek üzere Uz. Dr. Tuna Şengöz tarafından 56 ili kapsayan 734 aile hekiminin katıldığı bir anket yapıldı.



Medimagazin’in haberine göre Dr. Şengöz anket çalışması ile ilgili olarak, ”Sağlıkta etkin bir şiddet yasasının çıkmaması, güvenlik önlemlerinin yetersiz olması yani can güvenliği korkusu aile hekimlerine çaresizlik hissettiriyor. Bu durumun yarattığı endişe nedeniyle işimize konsantre olmamız zorlaşıyor. Şiddetin şiddetle çözülemeyeceğini biliyoruz. Fakat aile hekimleri kendini korumak için devletimiz tarafından aynı polis, asker ve diğer bazı kamu görevlilerin de olduğu gibi silah ve taşıma ruhsatı istiyor. Bu durumun devletimiz tarafından anlayışla karşılanıp, değerlendirilmeye alınmasını talep ediyoruz, aşağıda yapılan anket aile hekimlerinin silah taşıma ruhsatı istediğinin bir ispatıdır” dedi.



AİLE HEKİMLERİNİN % 78’İ SİLAH VE TAŞIMA RUHSATINA “EVET” DEDİ



“Aile Hekimlerinin Silah Taşıma İle İlgili Görüşü” başlıklı ankete katılan 734 kişinin % 20 si kadın, % 80’i erkek aile hekimi. Çıkan sonuç ise son derece şaşırtıcı; aile hekimlerinin % 78’i, silah ve taşıma ruhsatına, “evet” dedi. Gerekçeler sorulduğunda ise alınan cevaplarda ilk sırayı; “can güvenliği riski” alıyor, ardından sırasıyla en sık alınan cevaplar; “kendimi korumak”, “güvenlik yok”, “son yıllarda saldırılar arttı”, “etkin bir şiddet yasasının çıkacağına inanmıyorum” şeklinde oldu.



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