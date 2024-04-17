Bilim insanları kana susamış "vampir bakteriler" keşfetti

Yeni bir çalışma, bulaşıcı bakterilerin tıpkı köpekbalıkları gibi kana yöneldiğini ortaya çıkardı. Salmonella ve E. coli gibi bakteriler çok küçük miktarlarda da olsa kanı tespit edip kana doğru yönelebiliyor. Bu da bazen bağırsak hastalığı olan kişilerde sepsis yani kan zehirlenmesi nedeniyle ölüme neden olabiliyor.

Bilim insanları kana susamış "vampir bakteriler" keşfetti

Dünyanın ölümcül bakterilerinin insan kanını arayıp beslendiği keşfedildi.

Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki (WSU) araştırmacılar, gıda kaynaklı hastalıklara neden olan Salmonella ve E. coli gibi bakteriler arasında "bakteriyel vampirizm" adı verilen yeni bir özelliği ortaya çıkardı.

Bu mikroorganizmaların bağırsaktan ölümcül hale geldikleri kana nasıl bu kadar ustaca ilerleyebildikleri uzun zamandır gizemini koruyordu.

Ekip, bu bakterilerin, kanın gıda olarak kullanabileceği besinleri içeren sıvılara çekildiğini ortaya çıkardı.

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KAN ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLUYOR

Patojenler bu sıvıların nerede olduğunu kolayca bulabiliyor ve sindirim sistemindeki küçük kesiklerden kan dolaşımına girebiliyor.

Bu da bazen bağırsak hastalığı olan kişilerde sepsis yani kan zehirlenmesi nedeniyle ölüme neden olabiliyor.

Bir kan damlası bile, 10 milyar su damlasında bir damla kanı tespit etmeleriyle meşhur köpek balıkları gibi, vampir bakterileri çekmek için yeterli.

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İNSAN KANINA DOĞRU YÜZÜYOR

Araştırma sorumlusu Profesör Arden Baylink durumu, "Kan dolaşımını enfekte eden bakteriler öldürücü olabilir. Kan dolaşımı enfeksiyonlarına en sık neden olan bakterilerin aslında insan kanındaki bir kimyasal maddeyi algılayıp ona doğru yüzdüğünü öğrendik" diye açıkladı.

E. coli ve Salmonella gibi enterobakteriler bu kimyasalların bir femtolitre kadar küçük bir miktarını, yani 0,0000000000001 mililitreye eşit küçük bir miktarını bile tespit edebiliyor.

Kanı bağırsağa sızdıran kesiği bulduklarında etrafına toplanıp içeri girerek kan dolaşımına dahil olabiliyorlar.

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