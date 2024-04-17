Bilim insanları kana susamış "vampir bakteriler" keşfetti

KAN ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLUYOR



Patojenler bu sıvıların nerede olduğunu kolayca bulabiliyor ve sindirim sistemindeki küçük kesiklerden kan dolaşımına girebiliyor.



Bu da bazen bağırsak hastalığı olan kişilerde sepsis yani kan zehirlenmesi nedeniyle ölüme neden olabiliyor.



Bir kan damlası bile, 10 milyar su damlasında bir damla kanı tespit etmeleriyle meşhur köpek balıkları gibi, vampir bakterileri çekmek için yeterli.



İngiltere'de insan kalbinde yeni bakteri keşfi Haberi Görüntüle İNSAN KANINA DOĞRU YÜZÜYOR



Araştırma sorumlusu Profesör Arden Baylink durumu, "Kan dolaşımını enfekte eden bakteriler öldürücü olabilir. Kan dolaşımı enfeksiyonlarına en sık neden olan bakterilerin aslında insan kanındaki bir kimyasal maddeyi algılayıp ona doğru yüzdüğünü öğrendik" diye açıkladı.



E. coli ve Salmonella gibi enterobakteriler bu kimyasalların bir femtolitre kadar küçük bir miktarını, yani 0,0000000000001 mililitreye eşit küçük bir miktarını bile tespit edebiliyor.



Kanı bağırsağa sızdıran kesiği bulduklarında etrafına toplanıp içeri girerek kan dolaşımına dahil olabiliyorlar. NTV’yi sosyal medyadan takip edin