AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandığını açıkladı.



Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz."



Düzce Üniversitesinin (DÜ) bugün düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora unvanı verilmişti.

