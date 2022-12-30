Algoloji nedir? Algolog ne demek? Ağrı tedavisi uzmanı (Algolog) neye ve hangi hastalıklara bakar

ALGOLOJİ NEDİR?



‌Algoloji ya da ağrı bilimi, ağrının nedenlerini inceleyen ve kaynağını tanımlayarak tedavi etmeyi hedefleyen bir tıbbi disiplindir. ‌Algoloji daha çok kronik ağrılara yönelik uygulamalar yapar.



‌ALGOLOJİ UZMANI KİMDİR?



‌Algoloji uzmanı ya da ‌algolog, ağrı bilimi üzerine eğitim almış uzman hekimlere denir. ‌Algoloji uzmanı olabilmek için 6 yıllık tıp eğitimini tamamlayan hekimlerin öncelikle nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da anesteziyoloji alanlarından birinde uzmanlık eğitimi almaları gerekir. Daha sonra bu hekimler 2 yıl daha ‌algoloji üzerine yan dal eğitimi alırlar.



‌Algoloji ve Ağrı Kliniği’nde Bakılan Hastalık Grupları:

​​​​​​- Baş ve yüz ağrıları

- Boyun, omuz ve kol ağrıları

- Sırt ve göğüs ağrıları

- Karın ve kasık ağrıları



- Bel ve bacak ağrıları



- Damar tıkanıklığına bağlı ağrılar



- Şeker hastalığına bağlı ‌nöropatik ağrılar



- Kanser ağrıları

- Nedeni bilinmeyen ağrılar.