Müzik eşliğinde dans etmenin hafızayı güçlendirmede bulmaca çözmeden daha etkili olduğunu söyleyen Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, ‘’Önceden sanıldığının aksine bulmaca çözme ve benzeri uğraşlar, Alzheimer gelişimini önlemede düşük etkinliğe sahip. Esas önemli bulgu, önlemede en yüksek uğraşın ‘dans etmek’ olduğu şeklinde bildirildi. Çalışmalar 21 yıldan beri sürdürülüyordu. Sonuçlar, dünyaca ünlü tıp dergisi NEJM de yayınlandı” dedi.



Dr. Bölükbaşı, Albert Einstein Tıp Koleji’nin yaptığı çalışmanın sonuçlarını şöyle aktardı:



“Alzheimer gelişme riskini düşürmede önerilen aktiviteler ve risk azaltma oranları şu şekilde; okumak yüzde 35, bisiklete binmek ve yüzmek yüzde 0, haftada en az 4 defa bulmaca çözmek yüzde 47, golf oynamak yüzde 0, sık sık dans etmek ise yüzde 76. Bu sonuçtan da anlaşıldığı gibi riski en yüksek düzeyde düşüren uğraş, bir müzik eşliğinde dans etmek.”



“FARKLI BEYİN DÜZENEKLERİNİN DEVREYE GİRMESİ GEREKİYOR”



Henüz hangi dans türünün daha etkili olduğu hakkında bir bulgunun olmadığını ama dans edebilmek için birbirinden ayrı çalışan farklı beyin düzeneklerinin devreye girmesi gerektiğini dile getiren Nörolog, “Bu düzenekler aynı anda kinestetik, rasyonel, müzikal ve emosyonel işlevlerin eşgüdümünü gerektiriyor. Alzheimer gelişimini bu ölçüde durdurmasının sebebinin bu eşgüdümsel beyin çalışması olduğu düşünülüyor. Henüz bir araştırma yapılmadı ama eskrim sporu ile uğraşmak da aynı nedenlerle benzer düzeyde etkili olabilir” dedi.

ALZHEIMER HASTALIĞINI NORMAL UNUTKANLIK İLE KARIŞTIRMAYIN!



Dikkat dağınıklığı ve unutkanlığın şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu, birçok insanın unutkanlıktan yakınarak ‘Alzheimer oldum!’ endişesi ile nörologlara başvurduğunu söyleyen Dr. Bölükbaşı, “Bu unutkanlık sıklıkla Alzheimer hastalığı ile alakasız. Günümüzde 13-14 yaşlarındaki çocuklar bile ‘unutkanlık’ illetinden muzdarip. Fakat bu boyuttaki bir ‘salgının’ nedeni yaşam biçimimiz. Günümüz, sıkışık trafikte bir yerlere yetişme çabası ile geçiyor. Bol bol abur cuburla besleniyoruz. Paketlenmiş gıdalar tüketiyoruz. Çocukların beslenmesinde şeker tüketiminde patlama yaşanıyor. Obezite, daha şimdiden ülkemizde de ulusal bir sorun haline geldi. Doğal gıdalar, sebze-meyve, sağlıklı ve bol su yeterince tüketilemiyor. İnsanlar daimi bir korku ve koşuşturma içinde” değerlendirmesinde bulundu.



Fotoğraflar: Getty Images Turkey



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