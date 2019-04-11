Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğba Akbay, anne sütünün tıpkı deyimdeki gibi temiz olması için yola çıktı. 2015 yılında anne sütünü kimyasallardan arındıran bir filtre geliştirdi. Şimdi ise anne sütünde hangi kimyasalın olduğunu tespit eden bir test icat etti.



Önceliği plastik maddelerin çoğunda bulunan ve hormonal dengeyi bozan "bisfenol a" maddesine veren Prof. Akbay, çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:



“Geliştirdiğimiz teste birkaç damla anne sütünü damlatıyoruz ve beklemeye başlıyoruz. Bir süre bekledikten sonra anne sütü içerisindeki maddelerle reaksiyona girip yavaş yavaş ilerlemeye başlayacak. Eğer bir kişinin sütünde bisfenol a yoksa tek bir yuvarlak, eğer varsa iki tane yuvarlak görülecek.”



Test tıpkı gebelik sistemi gibi çalışıyor. Hazırlanan yazılım sayesinde sonuç saniyeler içinde anlaşılıyor.



Test sonucunda sütünde kimyasal çıkan anne, yine Tuğba Akbay'ın geliştirdiği filtrelerle sütünü temizleyebilecek.



SUYUN İÇİNDEKİ KİMYASALLAR 5 DAKİKADA TESPİT EDİLECEK



TÜBİTAK'ın desteklediği bu projenin, yalnızca anne sütünü değil suların da test edilmesini sağladığını belirten Dr. Akbay, “Bir kişi bu test çubuklarını kullanarak suyunun içerisinde bisfenol a olup olmadığını yaklaşık 5 dakika içinde evinde test edebilecek. Normal sularda da kullanılabilir bir filtremiz var” diyor.



Bu testin gelecek yıllarda birçok kimyasal madde için çeşitlendirilmesi planlanıyor. İlk sırada gluten ve laktoz olduğunu aktaran Dr. Akbay, “Hep anneler bize kendi ihtiyaçlarını söylüyorlar. Gluten için böyle bir ölçüm sistemi düşünüyoruz. Yine laktoz intoleransıyla ilgili bir düşüncemiz var. Paraben için var. Bu böyle ilerleyip gidiyor, sonsuz kimyasal” diye konuşuyor.



Test çubuğu tamamen yerli üretim ve endüstriyel üretim tamamlandığında 5 Lira'dan satılması planlanıyor.



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