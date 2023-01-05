Anti TPO Nedir? Yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Değerleri kaç olmalıdır?

ANTİ TPO NEDİR?



Tiroid bezi hücreleri tarafından salgılanan tiroglobulin bir tür proteindir. Bağışıklık sistemi bazı nedenlerden dolayı bozulmalara uğrar ve vücut tiroid peraksidoz antikoru üretir. Anti TPO testi ise tiroid ve guatr gibi hastalıklarının ayırt etmede oldukça önemlidir.

ANTİ TPO TESTİ NE İÇİN YAPILIR?



Tiroid otoimmün hastalıklarının tanısına yardımcı olmak, tiroid otoimmün bozukluklarını guatr veya hipotiroidizmden ayırt etmek için veya klinik belirti göstermeyen hipotiroidi hastalarının tedavi edilip edilmeyeceğine karar vermek için tanı aracı olarak yapılır.

DEĞERLERİ KAÇ OLMALIDIR?



Kan tahlilinde ortaya çıkan Anti TPO testi yapıldığı laboratuvarlara göre az da olsa değişiklik gösterir. Tiroid peroksidaz antikor (Anti TPO) testinin olması gereken değer aralığı 0-9 IU/ml'dir.

ANTİ TPO DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anti TPO düşmesi sonucunda kişilerde halsizlik meydana gelir. Bu çok sık görülen nedenler arasında yer alır. Ayrıca dikkat dağınıklığı ve huzursuzluk da meydana gelir.



ANTİ TPO DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ NELERDİR?



Tiroid bezi hastalıkları anti TPO değerinin düşmesine neden olur.



Romatizma sorunları, iltihaplanma sorunları, anemi rahatsızlığı ve diğer bazı hastalıklar da anti TPO değerinin düşmesine yol açar.

ANTİ TPO YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ



Anti TPO yüksekliğinin bilinen farklı nedenleri olabilir. Bu nedenler arasında yaygın görülenler aşağıda sıralanmıştır.



-Eklem iltihaplanmaları

-Genetik durum

-Guatr

-Romatizmal hastalıklar

-Tiroid kanseri

-Tüp bebek tedavisinin başarısız olması

-Gebelik zehirlenmesini gerçekleşmesi.