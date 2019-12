Antibiyotik krizi kapıda mı? (Firmalar antibiyotik üretimini durdurdu)

Büyük ilaç şirketleri, kar etmedikleri gerekçesiyle antibiyotik geliştirmeyi durdurdu, küçük ölçekli "AR-GE" şirketleri art arda iflas ediyor.



ABD'li uzmanlar antibiyotik krizinin kapıda olduğunu söylüyor.



New York Times'a konuşan yetkililer, son aylarda ABD merkezli yeni nesil antibiyotik üzerinde çalışan üç şirketin iflas ettiğini açıkladı.



Uzmanlar, dirençli bakterilere karşı antibiyotik geliştiren şirket sayısının giderek azaldığına vurgu yapıyor.



Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden bazıları, zarar ettikleri için antibiyotik araştırmalarına son verdiklerini açıklamıştı.



Üretilmesi milyarlarca dolara mal olan yeni ilaçların büyük kısmının bakteriler karşısında etkisiz kaldığına vurgu yapılıyor.



ABD'de 2000 yılından beri sadece 12 yeni antibiyotik kullanım için onay almış durumda.



ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ BAKTERİLER YILDA 700 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR



Bu ilaçların dirençli bakteri ve mantarlara karşı etkinliği de her geçen gün azalıyor. Yüksek maliyetleri sebebiyle de en büyük pazar olan ABD'de tercih edilmiyorlar.



Blim insanları, dirençli bakteri ve mantarla mücadele için gen terapisi ve modifiye edilmiş virüsler üzerinde çalışıyor. Ancak mevcut antibiyotiklere henüz bir alternatif ortaya konulmuş değil.



Antibiyotiğe dirençli bakteriler sebebiyle her yıl dünyada 700 bin kişi ölüyor. Bugünkü koşullarda bu sayının 2050 yılında 10 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.



VİDEO: BİLİNEN TÜM ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ BAKTERİ (05.09.2018)