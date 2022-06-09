Araştırma: İyimser olmak ömrü dört yıldan fazla uzatabilir

Harvard Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, iyimser olmanın ömrü uzatmada etkili olabileceği açıklandı.

Amerikan Geriatri Derneği Dergisi'nde yayımlanan çalışmada, daha iyimser kadınların, daha karamsar akranlarına kıyasla ortalama yüzde 54 daha uzun ya da dört yıldan fazla yaşadığı tespit edildi.

Çok iyimser kadınların ise, çok karamsar yaşıtlarına göre 90 yaşına kadar yaşama olasılıklarının yüzde 10’dan daha fazla olduğu aktarıldı.

Araştırmanın baş yazarı ve Harvard'da doktora sonrası öğrencisi olan Dr. Hayami Koga yaptığı açıklamada, "Önceki çalışmaların çoğu, hastalık ve erken ölüm risklerini artıran eksiklikler veya risk faktörlerine odaklanmıştı" dedi.

Koga, "Bulgularımız, çeşitli gruplar arasında uzun ömürlülüğü ve sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmenin olası yeni yolları olarak iyimserlik gibi olumlu psikolojik faktörlere odaklanmanın değeri olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

1993'ten 1998'e kadar programa katılan Kadın Sağlığı Girişimi'nden yaklaşık 160 bin kadının verileri üzerinde yapılan çalışmada, kadınlar 26 yıl boyunca takip edildi ve genel iyimserlik düzeyleri ölçüldü.

Çalışmanın sonucunda iyimserliğin, bir kişinin uzun ömür' veya en az 85 yaşına kadar yaşama olasılığını artırdığı vurgulanırken, araştırmacılar, grup içerisinde her dört kadından biri olarak tespit edilen ve en iyimser olarak belirlenen kadınların daha uzun yaşam süreleri olduğu belirtildi.