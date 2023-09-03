Aronya meyvesi nedir, nasıl yenir?  (Aronya hangi hastalıklara iyi gelir, faydaları neler?)

Aronya meyvesi görünüşü itibariyle orman meyvelerine benzemektedir. Kansere karşı etkisi ile tanınan Aronya meyvesi ülkemizde de yetiştirilmektedir.

Aronya meyvesi bağışıklığı artırır, enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

En yüksek C Vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronyanın ana vatanı Kuzey Amerika'dır ve bu bitki, eskiden Kızılderililer tarafından soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmıştır.

“Süper meyve” olarak adlandırılan aronya, kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığının ve pıhtı oluşumunun önüne geçer. Kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Aynı zamanda aronya meyvesi, saman nezlesi, sinüzit ve astım semptomlarını hafifletmektedir.

ARONYA MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?



Küçük ve siyaha yakın mor aronya meyvelerini taze tüketmenin yanında meyve suyunu, tozunu, reçelini de damak tadınıza göre şekillendirerek tüketebilirsiniz.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Metabolik sendrom ve benzeri etkilerle damar tıkanıklığına karşı etkisinin 2 ay günde 3’er bardak kullanımla ortaya çıktığı ve ciddi risk azalttığı; insan vücudunda damar tıkanıklığı tehdidini arttıran faktörleri azalttığı gösterilmiştir.

Laboratuvarda hücre kültürleri çalışmalarında ve hayvan deneylerinde kanser hücresi artışını durmasını sağlayan meme, kalın barsak, kemik iliği kanseri ve akciğer kanseri dokusunda antosiyanin miktarının çok zengin olması sebebiyle; kanser hücresi sinyalizasyonunu bozar.