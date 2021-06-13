Aşıda 40 yaş üstüne randevu başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların bugünden itibaren randevu alabileceğini bildirdi.



Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yaşı 40'a kadar indirdiklerini belirtti.



Bakan Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." ifadesini kullandı.



40 yaş üzerine aşının pazartesi gününden itibaren başlayacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı aşı randevularını önceden vermeye başladı.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19asi.saglik.gov.tr/ sitesindeki verilerine göre Türkiye'de şimdiye kadar 33 milyon 375 bin dozdan fazla aşı uygulandı.

Şimdiye kadar en az 19 milyon 717 binden fazla kişiye tek doz aşı yapıldı.

Yaklaşık 13 milyon 700 bin kişiye de ikinci doz corona virüs aşısı vuruldu.

BİONTECH'LE AŞI ANLAŞMASI

Türkiye corona virüs aşıları için birden fazla aşı üreticisiyle anlaştı. Son olarak yapılan açıklamalarda Sağlık Bakanlığı, Pfizer - BioNTech aşısından 90 milyon doz almak için anlaşmalar sağladı.

Pfizer - BioNTech'in corona virüs aşısı Almanya'daki Türkiyeli bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirildi.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?



Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden veriliyor.

MHRS NEDİR?



Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.



MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.



MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.