Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'AstraZeneca' açıklaması

Corona virüse karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısı, "Kan pıhtılaşmasına yol açıyor mu?" sorusuyla gündemde.



Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına yönelik açıklama yaptı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aşı başkanı Marco Cavaleri, İtalya'nın Il Messaggero gazetesine verdiği demeçte, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı endişesiyle birçok ülkede askıya alınan aşıya yönelik iddiaları kabul ederken, "Bence şimdi bağlantıyı kabul edebiliriz. Olayların aşı ile bir bağlantı olduğu açıktır ancak böyle bir tepkiye neyin sebep olduğu net değil" ifadelerini kullandı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamasının ardından birçok ülke aşıyı yeniden kullanmaya başlamıştı.



ALMANYA 60 YAŞ ALTI İÇİN KULLANIMI DURDURMUŞTU



Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), AstraZeneca aşısı hakkındaki tavsiyesini güncelleyerek, AstraZeneca aşısının sadece 60 yaş üzerindeki vatandaşlara uygulanması yönünde tavsiyede bulundu. Federal ve eyalet sağlık bakanlıkları, STIKO’nun tavsiyesine uyarak AstraZeneca aşısının ülke genelinde sadece 60 yaşın üzerindeki kadınlar ve erkekler için kullanılmasına karar verdi.

20’DEN FAZLA ÜLKE AŞIYI ASKIYA ALMIŞTI



Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 20’den fazla ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca’nın ürettiği korona virüsü aşısının kullanımını askıya almıştı.



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