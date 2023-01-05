Avrupa'da grip vakaları arttı: 3 ülke salgın ilan etti

Avrupa'da grip vakaları, Covis-19 vakalarına yaklaştı. Bazı ülkeler resmi olarak salgın ilan etti. Önlemler artırıldı. Avrupa Birliği ülkeleri temsilcileri Brüksel'de toplandı. Sıfır Covid politikasını sonlandıran Çin'e yönelik önlemler konuşuldu. Yolculara maske takmaları yönünde tavsiye kararı alındı.

Avrupa'da grip vakaları arttı: 3 ülke salgın ilan etti

Belçika resmi olarak salgını ilan etti. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, grip vakalarının neredeyse coronavirüs vakalarıyla eşdeğer olduğunu aktardı.

"Hastaneye yatırılan grip vakalarının Covid-19 hastalarının sayısını geçmesi çok büyük ihtimal" denildi.

Ayrıca hastaneler üzerindeki yük de arttı. çalışanlarının hastalığa yakalanmasıyla hasta kabulleri yavaşladı. Bu nedenle birçok hastanede acil olmayan muayeneler ertelendi.

Daha önce Almanya ve Slovakya'da da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklanmıştı.

Bir yandan da sıfır Covid politikasını sona erdiren Çin, 8 Ocak'ta kısıtlamaları kaldırılıyor.

Avrupa'da grip vakaları arttı: 3 ülke salgın ilan etti - 1 Fransa, Çin'den gelen yolcular için yeni Covid-19 tedbirlerini uygulamaya başladı.

Birliği ülkeleri ve birlik dışında kalan Schengen ülkeleri temsilcileri yeni önlemleri tartışmak için Brüksel'de bir araya geldi.

Çin'e giden ve gelen yolculara maske takmaları yönünde tavsiye kararı alındı. Ancak ülkeler, yolculardan negatif Coronavirüs testini zorunlu tutmak konusunda birlik sağlayamadı. Bu konuda ülkeler bireysel adım atma özgürlüğüne sahip. Daha önce, İtalya, İspanya, Fransa Çin'den gelen yolculara negatif coronavirüs testi zorunluluğu getirmişti.

Avrupa'da grip vakaları arttı: 3 ülke salgın ilan etti - 2 Ülke genelindeki gösterilerin ardından ay başında katı "sıfır vaka" politikasında gevşetmeye giden Çin'de vaka sayıları artıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İngiltere ve daha birçok ülke benzer kararlar almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü de Çin'de henüz yeni varyant tespit edilmediğini açıkladı.

Uzmanlarsa bunun veri eksikliğinden kaynaklanabileceği konusunda endişeli.

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